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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك البركة مصر يطلق بطولة سنوية لكرة الهدف (الجرس) للمكفوفين وضعاف البصر

بنك البركة
بنك البركة
أحمد عبد القوى
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 أطلق بنك البركة مصر، بالتعاون مع مؤسسة العاصم للتنمية الشاملة والتطوير، بطولة "بنك البركة لكرة الهدف (الجرس) للمكفوفين وضعاف البصر"، ,والتي أقيمت في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مبادرة سنوية تهدف إلى تمكين ذوي الهمم، وإبراز قدراتهم الرياضية، وتوسيع نطاق استفادتهم من الخدمات المالية والمصرفية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري وجهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتنمية المجتمعية المستدامة.

تأتي البطولة استكمالًا للنجاح الذي حققته المبادرات المشتركة بين بنك البركة ومؤسسة العاصم لدعم ذوي الهمم من خلال فعاليات رياضية أقيمت خلال الفترة الماضية، وانطلاقًا من إيمان البنك بأن الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات المصرفية فقط، بل يمتد ليشمل توفير فرص حقيقية للمشاركة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة الأفراد وقدرتهم على الاندماج الفاعل في المجتمع.

شهد افتتاح البطولة حضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بمجالات الشمول المالي وتمكين الأشخاص ذوي الهمم من بينهم ممثلين وزارة الشباب والرياضة وممثلين اتحاد الرياضة لذوي الهمم و الجمعيات الأهلية الشريكة. وقد شهدت النسخة الأولى مشاركة 8 فرق من اللاعبين المكفوفين، تنافسوا في أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية، وأسفرت المنافسات عن تأهل 4 فرق للمشاركة في البطولة الختامية التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم تحت رعاية البنك المركزي المصري، بما يؤكد حرص البنك على استدامة المبادرة وتعزيز أثرها المجتمعي.

كما تضمنت فعاليات البطولة عروضاً للمواهب قدمها عدد من المشاركين من ذوي الهمم، إلى جانب مباريات البطولة، واختتمت بتكريم الفرق الأربعة المتأهلة، وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على اللاعبين والضيوف، فضلًا عن قيام البنك بفتح حسابات مصرفية لجميع اللاعبين ومنح كل مشارك مكافأة نقدية في صورة "كاش باك"، مما يعكس حرص البنك على تشجيع المشاركين على الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، ودعم اندماجهم في المنظومة المصرفية.

قال الأستاذ محمد سفينة، مدير إدارة الشمول المالي ببنك البركة مصر: "نؤمن بأهمية إتاحة فرص متكافئة أمام جميع أفراد المجتمع، حيث أن تمكين ذوي الهمم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتعد بطولة بنك البركة لكرة الهدف (الجرس)للمكفوفين أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهي منصة لإبراز الطاقات والقدرات، ورسالة تؤكد حق الجميع في المشاركة والنجاح والاستفادة من الخدمات المالية دون استثناء. كما نطمح إلى بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع."

يواصل بنك البركة مصر تنفيذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، انطلاقًا من إيمانه بأن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن بناء مجتمع أكثر شمولًا يبدأ من تمكين جميع أفراده من الوصول إلى الفرص والخدمات التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل.

*-انتهى-*

بنك مصر البركة

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