قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن
والدة سما رامي: ابنتي كاملة الأهلية.. ومن حقها تعيش حياتها وتختار شريكها بنفسها
رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة
صورة غامضة.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل بشأن وجهة الفرعون المقبلة
بعد إقالة «ثياو».. الكشف عن أبرز المرشحين لتدريب منتخب السنغال
ميسي يستحق الطرد.. الغندور: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كأس العالم لمصلحة الأرجنتين
إيران تكشف حقيقة الهجوم على محطة بوشهر النووية وحدوث تسريب للمواد المشعة
مليون جنيه لكل فرد في منتخب مصر من نجيب ساويرس بعد إنجاز المونديال| تفاصيل
الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال
صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان
نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور
الحكم بإعدام حميدتي قائد قوات الدعم السريع و15 من المنتسبين للميليشيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميار شريف تتوج بلقب بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس

ميار شريف تتوج بلقب بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس
ميار شريف تتوج بلقب بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

توجت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية ، بلقب بطولة "جراند إيست 88 المفتوحة "، ذات 125 نقطة، لتتوج بثانى القابها هذا العام.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 109 عالميا، اليوم على البلجيكية جيلينى فاندروممى، المصنفة رقم 161 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و7-6 و7-5 فى المباراة النهائية وبعد ريمونتدا فى المجموعة الثانية نجحت خلالها فى العودة من التأخر بنتيجة 5-0 لتتوج بهذه البطولة لأول مرة فى مسيرتها.

وكانت ميار شريف تغلبت فى الأدوار السابقة بالبطولة على الفرنسية ليوليا جين جين ، المصنفة رقم 132 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6 بالدور النصف النهائى وعلى الإسبانية اليسيا هيرريرو لينانا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3 بالدور الربع النهائى وعلى الفرنسية امندينى هيسى، المصنفة رقم 401 عالميا، بالدور الثانى "16” وعلى المغربية ياسمين كاباج ، المصنفة رقم 275 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2 بالدور الاول "32”.

أقيمت البطولة بفرنسا خلال الفترة من 5 وحتى 12 من شهر يوليو الجارى.

وتستعد ميار شريف للمشاركة فى بطولة ياش للتنس، ذات 250 نقطة، التى تقام برومانيا خلال الفترة من 12 وحتى 19 يوليو الجارى، حيث من المقرر أن تواجه بالدور الأول "32" اللاعبة المجرية دالما جالفى.

ميار شريف لاعبة التنس المصرية بطولة جراند إيست 88 المفتوحة البلجيكية جيلينى فاندروممى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها؟.. أمينة الإفتاء تجيب

الدكتور عواد محمود عواد سالم

أستاذ عقيدة بالأزهر: التجديد المنشود لا يعني تغيير الثوابت بل تجديد آليات الفهم والبيان

الدكتور حسن خليل

البحوث الإسلامية: العلم والتقنية نعمتان من الله ينبغي توظيفهما في عمارة الأرض

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد