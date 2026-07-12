ميار شريف تتوج بلقب بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس

توجت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية ، بلقب بطولة "جراند إيست 88 المفتوحة "، ذات 125 نقطة، لتتوج بثانى القابها هذا العام.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 109 عالميا، اليوم على البلجيكية جيلينى فاندروممى، المصنفة رقم 161 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و7-6 و7-5 فى المباراة النهائية وبعد ريمونتدا فى المجموعة الثانية نجحت خلالها فى العودة من التأخر بنتيجة 5-0 لتتوج بهذه البطولة لأول مرة فى مسيرتها.

وكانت ميار شريف تغلبت فى الأدوار السابقة بالبطولة على الفرنسية ليوليا جين جين ، المصنفة رقم 132 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6 بالدور النصف النهائى وعلى الإسبانية اليسيا هيرريرو لينانا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3 بالدور الربع النهائى وعلى الفرنسية امندينى هيسى، المصنفة رقم 401 عالميا، بالدور الثانى "16” وعلى المغربية ياسمين كاباج ، المصنفة رقم 275 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2 بالدور الاول "32”.

أقيمت البطولة بفرنسا خلال الفترة من 5 وحتى 12 من شهر يوليو الجارى.

وتستعد ميار شريف للمشاركة فى بطولة ياش للتنس، ذات 250 نقطة، التى تقام برومانيا خلال الفترة من 12 وحتى 19 يوليو الجارى، حيث من المقرر أن تواجه بالدور الأول "32" اللاعبة المجرية دالما جالفى.