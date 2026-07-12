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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة تفعيل الدعم

كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة تفعيل الدعم
كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة تفعيل الدعم
محمد غالي
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ارتفعت معدلات بحث المواطنين عن كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة تفعيل الدعم، وذلك عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف عدد من البطاقات التموينية في بعض الحالات التي تتعلق بمخالفات محددة، وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يكون إجراء مؤقتا لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين فرصة استعادة الدعم التمويني بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.

كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين 

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الضوابط التي يجب توافرها لإعادة تشغيل البطاقة التموينية بعد إيقافها، وتشمل:

إزالة سبب المخالفة الذي ترتب عليه إيقاف البطاقة.
تقديم ما يثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.
التقدم بطلب تظلم وإرفاق المستندات الدالة على أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
مراجعة الطلب من جانب الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع الشروط.

وأكدت الوزارة أن إعادة تفعيل البطاقة تتم بعد انتهاء أسباب الإيقاف وثبوت استحقاق صاحب البطاقة للدعم التمويني.

خطوات تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم التظلم من خلال عدد من الخطوات، وهي:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.
استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.
طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.
تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين التابع له المواطن، مرفقة بجميع المستندات المطلوبة.
كما يمكن إرسال بيانات التظلم وسبب الإيقاف إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

وتتيح هذه الإجراءات للجهات المختصة مراجعة الطلبات والبت فيها بعد فحص البيانات والمستندات المقدمة.

كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة تفعيل الدعم

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

حددت وزارة التموين عددا من الأوراق الواجب إرفاقها مع طلب التظلم، وهي:

استمارة تحديث البيانات المطبوعة من منصة مصر الرقمية.
صورة بطاقة التموين.
أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز.
المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف، وفقا لكل حالة.

وفي حال كان سبب الإيقاف يتعلق بارتفاع الدخل، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنت تأمينات، أما إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، فيرفق شهادة بيانات من المرور تثبت موقفه، وفي حالة الحيازة الزراعية يقدم شهادة رسمية من الجمعية الزراعية توضح مساحة الحيازة الفعلية.

أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، من بينها:

تجاوز دخل رب الأسرة 9,600 جنيه شهريا.
امتلاك سيارة حديثة موديل بعد عام 2017.
سداد مصروفات تعليمية مرتفعة.
ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 650 كيلووات شهريا بقيمة تتجاوز 800 جنيه.
امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة فأكثر.
سداد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
امتلاك شركة برأس مال كبير.
سداد ضريبة قيمة مضافة مرتفعة.
تحقيق نشاط كبير في الاستيراد أو التصدير.
عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.
استمرار إدراج أفراد الأسرة المسافرين خارج البلاد على البطاقة.
عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة.
ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات التموينية.

كيفية تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين 

كيفية استعادة الدعم التمويني

يمكن للمواطن استعادة الدعم التمويني بعد إزالة أسباب الإيقاف، واستكمال تحديث البيانات، وتقديم التظلم بالمستندات المطلوبة، حيث تقوم وزارة التموين بفحص الطلب والتحقق من استحقاق الدعم، وفي حال استيفاء جميع الشروط تتم إعادة تشغيل البطاقة واستئناف صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

وتؤكد وزارة التموين أن مراجعة بطاقات التموين تأتي في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع منح المواطنين الحق في التظلم وتقنين أوضاعهم وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

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