تشريعية النواب: وقف بطاقات التموين بسبب التصالح أمر غريب وغير مبرر

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت وقف عدد كبير من البطاقات التموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تم إيقافها بطريقة وصفها بـ"الغريبة".

وأوضح قائلًا: "كيف يتم وقف بطاقة تموين بسبب وجود مشكلة تصالح على مخالفة بناء؟، في حين أن كل ملف له جهة مختصة به، والمطلوب من وزارة التموين هو تحديد ما إذا كان المواطن يستحق الدعم أم لا، بعيدًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصالح".

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مواطنين في القرى والأرياف تكون مخالفاتهم مرتبطة بأمور بسيطة، وليست مباني أو مشروعات كبيرة.

ولفت إلى أن وجود مخالفة بناء لا يعني بالضرورة أن صاحبها يمتلك أموالًا طائلة، مؤكدًا أن العديد من المخالفات في القرى والنجوع تتعلق بمبانٍ بسيطة ومحدودة الإمكانات.