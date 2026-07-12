نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

احتفل محمد شوبير بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي عضو مجلس النواب، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرحة والسعادة، بحضور عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين.

وشهد حفل الخطوبة أجواء خاصة اتسمت بالبهجة، حيث حرص الحضور على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

حفل زفاف النائبة سجي عمرو هندي علي نجل شوبير

وتعد النائبة سجى عمرو هندي من الوجوه الشابة تحت قبة البرلمان، فيما لاقى خبر ارتباطها بمحمد شوبير تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين قدموا لهما التهاني، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ومن جانبهما، أعرب العروسان عن سعادتهما بهذه المناسبة، وسط تمنيات من الأهل والأصدقاء بأن تكتمل الفرحة بالزفاف في القريب العاجل.