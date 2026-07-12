شوبير : الأهلي سيضم صفقتي مهاجم في الصيف والمفاوضات مستمرة مع منصف بقرار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ارسال الأهلي لعرض رسمي لضم المهاجم الجزائري منصف بقرار ويمتلك اللاعب شرط جزائي في عقده .

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي يرغب في إنهاء ضم اللاعب بمبلغ أقل من الشرط الجزائي التي وصلت قيمته لـ 4 مليون دولار.

وأوضح : المفاوضات مستمرة بين الناديين لحسم صفقة المهاجم ومعلوماتي أن الأهلي سيضم صفقتي مهاجم أجنبي خلال الميركاتو وليس مهاجم واحد.

في سياق أخر استقر النادي الأهلي على 7 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق معسكر الفريق في إسبانيا، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وسيتضمن المعسكر مباراتين وديتين، على أن تكون إحداهما أمام برشلونة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأقوى صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة للمعسكر، بما في ذلك مواعيد المباراتين الوديتين والبرنامج الإعدادي النهائي