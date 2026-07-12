أحمد حسن: الأهلي يرفع عرضه إلى 2.3 مليون يورو لحسم صفقة منصف بقرار

كشف الإعلامي أحمد حسن أن النادي الأهلي تقدم بعرض مالي جديد إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أحمد حسن أن العرض الجديد بلغت قيمته 2 مليون و300 ألف يورو، في إطار محاولات الأهلي لتقريب وجهات النظر مع النادي الكرواتي وحسم الصفقة، بعدما شهدت المفاوضات تطورات خلال الأيام الماضية.

وتشير التقارير إلى أن إدارة دينامو زغرب لا تزال تطالب بمقابل مالي يتجاوز 3 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب، بينما تستمر المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي.



