ستاد القاهرة يستضيف احتفالية المنتخب القومي لكرة القدم غدا الاثنين

أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن استضافة ستاد القاهرة الدولي للاحتفالية الكبرى للمنتخب القومي لكرة القدم، والتي تنظمها شركة المتحدة للرياضة مساء غد، الاثنين، احتفالا بالإنجاز التاريخي للمنتخب القومي المصري لكرة القدم، والذي تم تحقيقه خلال مشاركتهم بكأس العالم 2026.

وقال جوهر نبيل إن الاحتفالية تأتي استكمالا للتكريم الذي تم بالأمس لبعثة كرة القدم، والتي حظيت وتشرفت بتكريم واستقبال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لهم بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد تشريفا كبيرا للبعثة بعدما حققوه من إنجازات ستظل عالقة بالأذهان لفترات طويلة في تاريخ كرة القدم المصرية.

وعن الاحتفالية، قال وزير الرياضة إن الاحتفالية سوف تشهد تكريم لاعبي المنتخب القومي والجهاز الفني إلى جانب إقامة العديد من الفقرات الفنية والترفيهية.

واختتم وزير الشباب والرياضة بأن الاحتفالية التي ستتم إقامتها مساء الغد ستكون فرصة كبيرة لمشاركة جماهير الكرة المصرية في الاحتفال بما تم تحقيقه من إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المصرية.