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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو
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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأحد 12 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5010 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5845 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46760 جنيها.

الذهب
الذهب 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 12 يوليو 2026.

الدولار
الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.66 جنيه

سعر الشراء: 49.56 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.64 جنيه

سعر الشراء: 56.52 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.27 جنيه

سعر الشراء: 66.12 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.22 جنيه

سعر الشراء: 13.20 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 161.41 جنيه

سعر الشراء: 161.04 جنيه.


كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة خلال الأيام الحالية، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

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الأرصاد 

وقالت منار غانم إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى ما بين 37 و38 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من ذلك.

الطقس
الأرصاد 

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز 90 و95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح بين 80 و85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 40 و42 درجة مئوية، بينما تكون المناطق الساحلية الأقل في درجات الحرارة رغم ارتفاع نسب الرطوبة بها.


ارتفاع الرطوبة

صورة ارشيفية
الأرصاد 


وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يستمر خلال ساعات الليل، ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة، رغم انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، لافتة إلى أن نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء ستستمر طوال الأسبوع الجاري، مع استقرار درجات الحرارة حول 35 إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، دون موجات حارة استثنائية، مشيرة إلى أن ذروة فصل الصيف تكون خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.


احذر التعرض للشمس


ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، للحد من الإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس.

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