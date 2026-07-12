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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..إزالة 15حالة تعد و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب
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​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لكافة صور المخالفات، وذلك في إطار الموجة 29 لإزالة التعديات.


و استهدفت الحملة نطاق الوحدة المحلية لقرية خزام، حفاظاً على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، وفرض سيادة القانون.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قوص، عن إزالة 15 حالة تعدي بإجمالي مساحة 6077 متراً، منها إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5302 متراً، وإزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 775 متراً، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات.

​كما نجحت الحملة في رصد وإزالة 20 طاحوناً، وعدد من أحواض السنايد المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع عن معدن الذهب، والتي تدار بطرق عشوائية مخالفة، وتتسبب في استهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، فضلاً عن إهدار خام الذهب بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستغلال الثروات التعدينية.

​جدير بالذكر أن الحملة كانت بقيادة محمود عبد الصبور، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، ومحمد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية خزام، بمشاركة مسؤولي الأملاك والزراعة بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع رجال شرطة مركز قوص، وقوات من مديرية أمن قنا.

قنا مدينة قوص أملاك الدولة مخالفات البناء أخبار قنا

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