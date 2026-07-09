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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يؤكد دعم الصناعات الحرفية خلال تفقد معرض الحرف التراثية

اجتماع الصناعات الحرفية بقنا
اجتماع الصناعات الحرفية بقنا
يوسف رجب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه الدكتور محمد الصاوي، وزير الثقافة الأسبق، معرض الحرف التراثية المقام بديوان عام المحافظة.

وذلك في إطار دعم الصناعات التراثية، وتعزيز جهود المحافظة للحفاظ على الهوية الثقافية، وتنمية المشروعات القائمة على الحرف التقليدية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، والمهندس حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نهال المغربل، الخبير الاقتصادي،  والأمير هاشم الدندراوي، مدير مركز دندرة الثقافي، والدكتور أمير طاهر الشيخ، والمهندس أحمد يحيى، والدكتور عمرو عبد التواب،جمة وعدد من مسؤولي وحدة التكتلات الاقتصادية.

وتضمن المعرض، مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية شملت الفخار، والعسل الأسود، والشمر، وخشب السرسوع، إلى جانب عدد من الحرف اليدوية التي تعكس مهارة أبناء المحافظة، وتميزهم في الصناعات التقليدية، وسط إشادة من الحضور بمستوى المعروضات، مع التأكيد على استمرار دعم المحافظة للمبادرات التي تسهم في الحفاظ على التراث، وتنمية الصناعات الحرفية.
 

واستمع محافظ قنا والحضور، إلى شرح من العارضين حول المنتجات المشاركة في المعرض، وآليات تطويرها، والتحديات التي تواجه العاملين بالحرف التراثية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم اللازمة لهذه الصناعات، لما تمثله من قيمة اقتصادية وتراثية، ودورها في توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المحلية.
 

وأكد محافظ قنا، أهمية العمل على تطوير صناعة الفخار، وتحديث خطوط إنتاجها، بما يجعلها أكثر توافقاً مع متطلبات الحفاظ على البيئة، مشدداً على ضرورة تعزيز صناعة العسل الأسود، وتطوير خطوط إنتاجه، بما يسهم في رفع جودة المنتج، وزيادة قدرته على المنافسة فى الأسواق.

قنا معرض الحرف التراثية الصناعات الحرفية الهوية الثقافية مركز دندرة الثقافي صناعة الفخار أخبار قنا

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