فئة 10جنيهات..سماعة ملزوقة بعملة ورقية للغش فى امتحان فيزياء الثانوية العامة بقنا

ابتكر أحد طلاب الثانوية العامة بقنا، طريقة جديدة للغش فى امتحان مادة الفيزياء والتاريخ، حيث حاول الغش من على عملة ورقية فئة 10 جنيهات، لصق بها سماعة صغيرة مسبقاً قبل الدخول إلى اللجنة.

وتمكن أفراد التفتيش داخل لجنة بمدينة دشنا، من ضبط الطالب وبحوزته سماعة ملزوق بها سماعة الغش داخل عملة نقدية فئة 10 جنيهات، وتحفظ المكلفين بتفتيش الطلاب على العملة وسماعة الغش قبل دخول الطالب إلى اللجنة، لأداء امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.





وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.









