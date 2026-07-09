الأمن الروسي يعلن إحباط هجمات أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية

قال حسين مشيك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن إحباط سلسلة من الهجمات التي وصفها بأنها "إرهابية"، مشيرًا إلى أنها كانت تُجهز من جانب أوكرانيا بدعم غربي، وفقًا لما ورد في البيان الروسي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جهاز الأمن الفيدرالي أعلن أيضًا إحباط محاولة اغتيال استهدفت مسئولًا عسكريًا روسيًا رفيع المستوى في العاصمة موسكو.

هجمات بطائرات مسيرة ضد منشآت عسكرية

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن البيان الروسي أشار إلى إحباط مخططات لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت عسكرية داخل الأراضي الروسية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التصدي لغالبية هذه المحاولات.

استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف

وأشار إلى أن الهجمات الأوكرانية لا تزال مستمرة داخل الأراضي الروسية، خاصة تلك التي تستهدف منشآت ومحطات الطاقة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة.

وأوضح أن المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشهد تصعيدًا واضحًا في وتيرة العمليات، مع اختلاف طبيعة المشهد الميداني مقارنة بالسنوات الماضية.

روسيا تواصل الحديث عن إنشاء منطقة عازلة

وأكد حسين مشيك أن القوات الروسية تواصل تنفيذ خطتها لإنشاء ما تصفه بـ"المنطقة العازلة" داخل الأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن موسكو تربط عمق هذه المنطقة بنوعية ومدى الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا من الدول الغربية.

وذكر أن الجانب الروسي يرى أن زيادة الدعم العسكري الغربي لكييف قد تدفع إلى توسيع نطاق المنطقة العازلة التي تعمل موسكو على إنشائها.