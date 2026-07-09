روسيا.. إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية في موسكو.

وأشارت الهيئة الروسية، في بيان لها، إلى إحباط محاولة من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية لتنفيذ سلسلة غير مسبوقة من الهجمات الإرهابية ضد منشآت عسكرية وعسكريين في روسيا باستخدام المسيرات.



كما لفتت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلى أن من بين المنشآت التي خططت كييف لشن هجمات عليها كانت إحدى المؤسسات الرائدة في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وبينت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما شارك في عملية التخطيط لاغتيال الضابط الروسي رفيع المستوى.