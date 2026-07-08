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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا تسعى إلى إنهاء الحرب نهائيًا مع أوكرانيا والقضاء على جذور الصراع.. تفاصيل

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مرارًا وتكرارًا رغبته في التوصل إلى تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن هذه التسوية تبدو شديدة الصعوبة، ولا يمكن تحقيقها بالشكل الذي يريده ترامب على أرض الواقع، نظرًا لتعقيدات هذا النزاع.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تؤكد باستمرار أنها لا تريد هدنة مؤقتة أو وقفًا للأعمال العسكرية لفترة محددة، وإنما تسعى إلى اتفاق يعالج، من وجهة نظرها، الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع هذا الصراع.

وتابع: "هنا يبرز السؤال: هل يمتلك ترامب القدرة على تحقيق المطالب الروسية المتعلقة بإنهاء هذه الأسباب الجذرية؟ وحتى هذه اللحظة، لا توجد أي مؤشرات أو بوادر تدل على ذلك".

وأوضح أنه في الوقت نفسه، تؤكد موسكو مرارًا أنها تفضل الحل الدبلوماسي. وكان آخر بيان صادر عن الكرملين، اليوم، قد أكد فيه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن على أرض الواقع، لا توجد مؤشرات عملية تعكس تقدمًا في هذا الاتجاه. فما نشهده هو استمرار للهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا.

 مسار العملية العسكرية لم يعد كما كان في السابق

وأشار إلى أن الجانب الروسي أكد أن مسار العملية العسكرية لم يعد كما كان في السابق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التصعيد، ردًا على ما تقول موسكو إنها هجمات أوكرانية استهدفت مبانٍ وأهدافًا مدنية داخل روسيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمة الروسية الأوكرانية النزاع روسيا

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