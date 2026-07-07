الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوما روسيا استهدف العاصمة الأوكرانية كييف

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الروسية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي، إن تقارير أفادت بأن الهجمات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسببت في دمار واسع النطاق للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

وأضاف المتحدث أن "أي هجمات تستهدف المدنيين أو البنى التحتية المدنية، أيا كان مكان وقوعها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا"، مجددا دعوة الأمين العام إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، بما يفضي إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 21 شخصا إثر الهجوم الروسي الأخير الذي استهدف كييف.