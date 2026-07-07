بيومي فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" كواليس فيلم "ابن مين فيهم" ..فيديو

يواصل النجم بيومي فؤاد تحقيق حضوره القوي على الساحة الفنية، من خلال مشاركته في فيلم ابن مين فيهم، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما .

وفي لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، تحدث بيومي فؤاد عن تفاصيل شخصيته في الفيلم، وكشف عن تعاونه الجديد مع النجمة ليلى علوي، كما تطرق إلى سبب غيابه عن موسم رمضان الماضي وخططه للعودة في رمضان 2027.

س: حدثنا عن شخصيتك في فيلم "ابن مين فيهم".

ج: أجسد شخصية "رشدي"، وهو رجل متعدد الزيجات، وتتعرض حياته للعديد من المواقف الغريبة والكوميدية، وهو ما يخلق حالة من المفارقات التي يعتمد عليها الفيلم بشكل كبير، وأتمنى أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور.

س: كيف ترى تعاونك مع النجمة ليلى علوي؟

ج: أنا سعيد جدًا بالثنائية التي تجمعني بالنجمة ليلى علوي، ودائمًا يكون بيننا تفاهم كبير أمام الكاميرا، والحمد لله الأعمال التي قدمناها معًا حققت نجاحًا، وإن شاء الله نستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل جديد، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أيضًا.

س: تغيبت عن موسم رمضان الماضي.. هل ستعود في الموسم المقبل؟

ج: إن شاء الله سأكون متواجدًا في موسم رمضان 2027، وأتمنى أن أقدم عملًا يليق بالجمهور، وأحرص دائمًا على اختيار الأدوار التي تضيف لي وتقدم شيئًا مختلفًا.

س: ما الذي يميز اختياراتك الفنية؟

ج: أحرص دائمًا على تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة، ولا أحب تكرار نفسي، وأرى أن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، لأنها تحتاج إلى إيقاع خاص ومجهود كبير حتى تصل إلى الجمهور بشكل صادق، ولذلك أسعى دائمًا لتقديمها بصورة جديدة في كل عمل.

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