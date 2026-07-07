مصطفى بكري يدافع عن حسام حسن: قال كلمته للتاريخ وعلم فلسطين في قلوبنا

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري دعمه الكامل لتصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تعبر عن موقف كل إنسان حر.

وقال بكري إن تصريحات حسام حسن، التي أدان فيها صمت العالم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، تمثل موقفًا إنسانيًا، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بسبب تلك التصريحات لن تغير من قيمة ما قاله، مضيفًا: «حسام حسن قال كلمته للتاريخ».

وأكد بكري أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية، مشددًا على أن «علم فلسطين في قلوبنا»، وأن الشعب الفلسطيني يستحق نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس



