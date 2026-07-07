حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شهد ميدان شامبليون، أحد أشهر ميادين مدينة الإسماعيلية، حالة من القلق بين المواطنين بعد رصد ثعبان يتجول بالميدان، ما أثار حالة من الذعر بين المارة ورواد المنطقة.



وتداول عدد من المواطنين صورًا وسط مطالب بسرعة تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة، خاصة أن الميدان يشهد كثافة مرورية وتوافد وحركة مستمرة من المواطنين على مدار اليوم.

وأكد شهود عيان أن ظهور الثعبان تسبب في ابتعاد المارة عن محيطه خوفًا من تعرض أحد للدغ، فيما طالب الأهالي بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الحشائش والأماكن التي قد تمثل بيئة مناسبة لاختباء الزواحف، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والتي تزيد من احتمالات خروجها من جحورها. وتشير تقارير سابقة إلى أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى زيادة ظهور الثعابين في بعض المناطق.

ودعا المواطنون إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع في المناطق الحيوية بمدينة الإسماعيلية.