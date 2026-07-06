وزير الخارجية الإيطالي وأمين عام التعاون الخليجي يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات بالمنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بمدينة روما، العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية إيطاليا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويواكب ما تشهده العلاقات الخليجية الإيطالية من تطور ورغبة مشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، وفقا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، عدداً من المقترحات والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، بما يحقق تطلعاتهما المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بينهما.

وأكد البديوي حرص مجلس التعاون على توثيق علاقاته مع جمهورية إيطاليا، انطلاقاً من المكانة التي تحظى بها إيطاليا كشريك مهم لدول المجلس، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

​كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، حيث أعرب البديوي عن تقديره لموقف جمهورية إيطاليا الداعم لدول مجلس التعاون، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس خلال الأحداث الأخيرة، مشيداً بما عكسه هذا الموقف من التزام إيطاليا في ترسيخ الشراكة القائمة بين الجانبين.