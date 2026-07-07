قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-7-2026.. اعرف وصل كام
دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق.. أفضل الأدعية المستحبة بعد الصلاة لتيسير الأمور
تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم
الفراعنة vs راقصو التانجو.. تفاصيل آخر تدريبات منتخب مصر استعداداً للأرجنتين
الفراعنة أقوياء وتعلمنا الدرس.. ماذا قال مدرب الأرجنتين عن مواجهة منتخب مصر؟
بشرى سارة للمواطنين.. الزراعة تعلن طرح منتجات بأسعار أقل 25% عن السوق
القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. فرص عمل برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
ضحايا المونديال.. إقالة روبيرتو مارتينيز من تدريب منتخب البرتغال
مأساة بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة في جريمة إشعـال شاب النيران في شقيقه بدمياط
الرقية الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة.. كيفية الرقية للنفس وأبرز آيات وأدعية التحصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. فرص عمل برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
عبد الفتاح تركي

وظائف محطة الضبعة النووية .. أعلنت وزارة العمل طرح مجموعة جديدة من فرص العمل داخل مشروع محطة الضبعة النووية، في إطار دعم المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص توظيف جديدة في عدد من التخصصات الفنية والهندسية والحرفية، برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه، مع توفير مزايا عينية للعاملين، بما يسهم في استقطاب الكوادر المؤهلة وتلبية احتياجات المشروع من العمالة المتخصصة.

ويأتي الإعلان عن الوظائف الجديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز سوق العمل، من خلال إتاحة فرص توظيف في أحد أكبر المشروعات القومية، مع منح العاملين رواتب تتناسب مع طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الاستقرار الوظيفي.

واقرأ أيضًا:

مشروع الضبعة النووي

تفاصيل وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تشمل عددًا من التخصصات في المجالات الهندسية والفنية والعمالة الماهرة والعمالة المساعدة، مع اختلاف قيمة الرواتب وفقًا لطبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة، وذلك على النحو الآتي:

وظائف المجال الهندسي والترجمة

تضمن الإعلان توفير فرص عمل في المجال الهندسي والترجمة، وتشمل:

  • 25 مهندسًا مدنيًا يشترط إجادة اللغة الروسية، براتب 35 ألف جنيه.
  • 10 مهندسين مدنيين، براتب 25 ألف جنيه.
  • 10 مترجمين للغة الروسية، براتب 25 ألف جنيه.

وتستهدف هذه الوظائف استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات القادرين على العمل داخل المشروع، بما يواكب احتياجات الأعمال الهندسية والتنفيذية.

مشروع الضبعة النووي

وظائف الفنيين واللحام

كما أعلنت الوزارة عن توفير عدد كبير من الوظائف الفنية، وتشمل:

  • 250 فني «أرجون»، براتب 35 ألف جنيه.
  • 250 فني تركيبات «براد»، براتب 25 ألف جنيه.
  • 250 لحام كهرباء، براتب 25 ألف جنيه.
  • 25 مساحًا، براتب 20 ألف جنيه.

وتعد هذه الوظائف من بين التخصصات الأساسية المطلوبة داخل مشروع محطة الضبعة النووية، نظرًا لدورها في تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية بالمشروع.

وظائف العمالة الماهرة والحرفية

يشمل الإعلان أيضًا فرص عمل في عدد من المهن الحرفية والعمالة الماهرة، وهي:

  • 500 حداد مسلح.
  • 500 نجار مسلح.
  • 500 «فورمجي» خرسانة.
  • 500 عامل نقاش.

ويصل الراتب في كل وظيفة من هذه الوظائف إلى 14250 جنيهًا.

كما يتضمن الإعلان توفير:

  • 150 حدادًا مسلحًا، براتب 14 ألف جنيه.
  • 50 عامل «محارة»، براتب 14 ألف جنيه.

وتأتي هذه الوظائف لتلبية احتياجات المشروع من العمالة المتخصصة في مختلف مراحل التنفيذ.

وظائف العمالة المساعدة

أعلنت وزارة العمل كذلك عن توفير 1000 فرصة عمل لوظيفة عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ، براتب 10400 جنيه، وذلك ضمن احتياجات المشروع للعمالة المساندة في مواقع التنفيذ.

مزايا وظائف مشروع الضبعة النووية

أكدت وزارة العمل أن المقبولين في الوظائف الجديدة سيحصلون على مجموعة من المزايا العينية، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومناسبة للعاملين طوال فترة العمل بالمشروع.

وتشمل المزايا توفير ثلاث وجبات يومية، بالإضافة إلى سكن ملائم للعاملين، فضلًا عن توفير وسائل مواصلات لنقلهم من أماكن الإقامة إلى موقع العمل والعودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية على العاملين ويعزز من استقرارهم داخل المشروع.

موعد ورابط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم على الوظائف سيظل مفتوحًا لمدة 3 أيام متتالية، اعتبارًا من الأحد 5 يوليو وحتى الثلاثاء 7 يوليو 2026.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مع ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التسجيل، لضمان استكمال عملية التقديم بصورة صحيحة وخلال الفترة المحددة.

مشروع الضبعة النووي

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت وزارة العمل عددًا من المستندات الواجب توافرها عند التقديم على الوظائف، وتشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة قياس مستوى المهارة في التخصص المطلوب.

وأكدت الوزارة أن استيفاء المستندات المطلوبة يسهم في سرعة استكمال إجراءات التقديم ومراجعة الطلبات المقدمة وفق الضوابط المعلنة.

فرص عمل جديدة لدعم المشروعات القومية

يمثل الإعلان عن هذه الوظائف خطوة جديدة في إطار توفير فرص عمل داخل المشروعات القومية الكبرى، حيث يتيح المشروع فرصًا متنوعة للمهندسين والفنيين والعمالة الماهرة والمساعدة، مع رواتب متفاوتة تصل إلى 35 ألف جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة، إلى جانب مزايا إضافية تشمل السكن والوجبات ووسائل الانتقال، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للراغبين في الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية.

وظائف مشروع الضبعة وظائف مشروع الضبعة النووية وظائف الضبعة 2026 وظائف وزارة العمل 2026 وظائف برواتب 35 ألف جنيه التقديم على وظائف الضبعة رابط وظائف الضبعة النووية وظائف محطة الضبعة النووية وظائف مهندسين 2026 وظائف فنيين 2026 وظائف لحامين وظائف مترجمين لغة روسية وظائف عمال 2026 وظائف وزارة العمل اليوم مشروع الضبعة النووية وظائف مصر اليوم فرص عمل وزارة العمل وظائف برواتب مجزية وظائف القطاع الهندسي وظائف العمالة الفنية وظائف المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي بالنواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ دمياط

استكمال رصف طريق البُنة الرابط بين قرى كفور الغاب حتى الطريق الدولى بدمياط

محافظ دمياط

تخرج طلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

بالصور

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد