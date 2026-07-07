وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. فرص عمل برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه

وظائف محطة الضبعة النووية .. أعلنت وزارة العمل طرح مجموعة جديدة من فرص العمل داخل مشروع محطة الضبعة النووية، في إطار دعم المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص توظيف جديدة في عدد من التخصصات الفنية والهندسية والحرفية، برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه، مع توفير مزايا عينية للعاملين، بما يسهم في استقطاب الكوادر المؤهلة وتلبية احتياجات المشروع من العمالة المتخصصة.

ويأتي الإعلان عن الوظائف الجديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز سوق العمل، من خلال إتاحة فرص توظيف في أحد أكبر المشروعات القومية، مع منح العاملين رواتب تتناسب مع طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الاستقرار الوظيفي.

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تفاصيل وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تشمل عددًا من التخصصات في المجالات الهندسية والفنية والعمالة الماهرة والعمالة المساعدة، مع اختلاف قيمة الرواتب وفقًا لطبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة، وذلك على النحو الآتي:

وظائف المجال الهندسي والترجمة

تضمن الإعلان توفير فرص عمل في المجال الهندسي والترجمة، وتشمل:

25 مهندسًا مدنيًا يشترط إجادة اللغة الروسية، براتب 35 ألف جنيه .

. 10 مهندسين مدنيين، براتب 25 ألف جنيه .

. 10 مترجمين للغة الروسية، براتب 25 ألف جنيه.

وتستهدف هذه الوظائف استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات القادرين على العمل داخل المشروع، بما يواكب احتياجات الأعمال الهندسية والتنفيذية.

وظائف الفنيين واللحام

كما أعلنت الوزارة عن توفير عدد كبير من الوظائف الفنية، وتشمل:

250 فني «أرجون»، براتب 35 ألف جنيه .

. 250 فني تركيبات «براد»، براتب 25 ألف جنيه .

. 250 لحام كهرباء، براتب 25 ألف جنيه .

. 25 مساحًا، براتب 20 ألف جنيه.

وتعد هذه الوظائف من بين التخصصات الأساسية المطلوبة داخل مشروع محطة الضبعة النووية، نظرًا لدورها في تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية بالمشروع.

وظائف العمالة الماهرة والحرفية

يشمل الإعلان أيضًا فرص عمل في عدد من المهن الحرفية والعمالة الماهرة، وهي:

500 حداد مسلح.

500 نجار مسلح.

500 «فورمجي» خرسانة.

500 عامل نقاش.

ويصل الراتب في كل وظيفة من هذه الوظائف إلى 14250 جنيهًا.

كما يتضمن الإعلان توفير:

150 حدادًا مسلحًا، براتب 14 ألف جنيه .

. 50 عامل «محارة»، براتب 14 ألف جنيه.

وتأتي هذه الوظائف لتلبية احتياجات المشروع من العمالة المتخصصة في مختلف مراحل التنفيذ.

وظائف العمالة المساعدة

أعلنت وزارة العمل كذلك عن توفير 1000 فرصة عمل لوظيفة عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ، براتب 10400 جنيه، وذلك ضمن احتياجات المشروع للعمالة المساندة في مواقع التنفيذ.

مزايا وظائف مشروع الضبعة النووية

أكدت وزارة العمل أن المقبولين في الوظائف الجديدة سيحصلون على مجموعة من المزايا العينية، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومناسبة للعاملين طوال فترة العمل بالمشروع.

وتشمل المزايا توفير ثلاث وجبات يومية، بالإضافة إلى سكن ملائم للعاملين، فضلًا عن توفير وسائل مواصلات لنقلهم من أماكن الإقامة إلى موقع العمل والعودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية على العاملين ويعزز من استقرارهم داخل المشروع.

موعد ورابط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم على الوظائف سيظل مفتوحًا لمدة 3 أيام متتالية، اعتبارًا من الأحد 5 يوليو وحتى الثلاثاء 7 يوليو 2026.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مع ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التسجيل، لضمان استكمال عملية التقديم بصورة صحيحة وخلال الفترة المحددة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت وزارة العمل عددًا من المستندات الواجب توافرها عند التقديم على الوظائف، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة قياس مستوى المهارة في التخصص المطلوب.

وأكدت الوزارة أن استيفاء المستندات المطلوبة يسهم في سرعة استكمال إجراءات التقديم ومراجعة الطلبات المقدمة وفق الضوابط المعلنة.

فرص عمل جديدة لدعم المشروعات القومية

يمثل الإعلان عن هذه الوظائف خطوة جديدة في إطار توفير فرص عمل داخل المشروعات القومية الكبرى، حيث يتيح المشروع فرصًا متنوعة للمهندسين والفنيين والعمالة الماهرة والمساعدة، مع رواتب متفاوتة تصل إلى 35 ألف جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة، إلى جانب مزايا إضافية تشمل السكن والوجبات ووسائل الانتقال، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للراغبين في الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية.