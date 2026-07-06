بسكويتة بـ2 دولار كلفته وظيفته .. واتعوض 28 ألف دولار

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، تحولت بسكويتة لا يتجاوز ثمنها 1.95 دولار إلى أزمة كبرى داخل شركة فورد، انتهت بتعويض يقارب 28 ألف دولار لموظف أمضى 11 عامًا في العمل.

وبدأت القصة عندما اتهمت الشركة الموظف كيرت كروم بسرقة بسكويتة من ماكينة بيع ذاتي داخل مصنعها في ولاية كنتاكي، وفصلته من عمله بعد مراجعة تسجيلات المراقبة، رغم تأكيده أنه سدد ثمنها بالفعل.

وبعد أيام، حسم كشف الحساب البنكي الجدل، بعدما أثبت خصم 1.95 دولار مقابل عملية الشراء. وعقب التحقق من شركة تشغيل الماكينات، اعترفت فورد بالخطأ، وعرضت إعادة الموظف إلى عمله مع صرف نحو 28 ألف دولار كأجور عن فترة إيقافه.

لكن الموظف رفض العودة، بعدما حصل على وظيفة جديدة براتب أفضل، فيما أشارت تقارير إلى أن فورد تعتزم تعديل إجراءاتها، بحيث يتم إيقاف الموظفين مؤقتًا بدلًا من فصلهم مباشرة في حال وجود نزاع يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني.