الأعلى للآثار: تسجيل وتوثيق 35 مقبرة بـ الأقصر

أعلن الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تسجيل وتوثيق 35 مقبرة أثرية بمنطقة الأقصر، بما يسهم في الحفاظ على قيمتها التاريخية والعلمية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمواقع الأثرية.



جاء ذلك خلال لقاء مع محررى ملف السياحة والآثار، اليوم بمتحف الحضارة بالفسطاط، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي وقيادات الوزارة.

4 مليارات و300 مليون ظهور عبر السوشيال ميديا

من جانبه قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الحملات الترويجية حققت أكثر من 4 مليارات و300 مليون ظهور عبر مختلف المنصات والوسائل الإعلامية الرقمية.

ووصف شريف فتحي، نتائج الحملات الترويجية الدولية التي نفذتها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بغير المسبوقة، مؤكداً أن ذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز حضور المقصد السياحي المصري عالميًا جاء ذلك خلال لقاء مع محرري الملف السياحة.