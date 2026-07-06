وزير السياحة والآثار: 65% من العاملين بالقطاع ليسوا خريجي سياحة وفنادق

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قرابة 65% من العاملين في قطاع السياحة ليسوا من خريجي كليات ومعاهد السياحة والفنادق، مؤكدًا أن القطاع يعتمد على كوادر متنوعة يتم تأهيلها وتدريبها وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح شريف فتحي، فى لقاء مع محرري الملف السياحي أننا بدأنا في تنفيذ برامج تدريبية لمدة 6 شهور، تستهدف إعداد وتأهيل الراغبين في العمل بالقطاع السياحي والفندقي، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة للعمل في مختلف التخصصات.

ولفت وزير السياحة والآثار، أننا أطلقنا أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر، تحت اسم (EGTAP.com)، والتي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والقطاعين السياحي والأثري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح أن المنصة ستقدم محتوياً تدريبيًا احترافيًا يُلبي مختلف احتياجات العاملين بمجال السياحة والآثار في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الباحثين والدارسين في هذا المجال، من خلال دورات وبرامج تدريبية وورش عمل يُقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، مع تقييم مستمر لأداء المدربين والمتدربين لضمان فاعلية التدريب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.