بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي

شهد اليوم الثالث من تشييع علي خامنئي عودة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الظهور بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره.



برز حضور الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بشكل لافت بين المشيعين في مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ليقطع بذلك أشهراً من الاختفاء والغموض أحاطت بمصيره.



وكشفت تقارير سابقة أن إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا أحمدي نجاد كخيار محتمل لقيادة إيران عقب عمليتي "زئير الأسد" و"الغضب الملحمي".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها جهات إعلامية، عُرضت الفكرة على أحمدي نجاد نفسه، بيد أنه "أصبح أكثر حذراً" بعدما أصيب بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في شرق العاصمة طهران.

وكانت الغارة تهدف، وفق ما نقلته مجلة "ذا أتلانتيك" عن مقربين منه، إلى "إنهاء إقامته الجبرية عبر تصفية حراسه وانتشاله من موقعه".

ومنذ تلك الضربة، اختفى أحمدي نجاد عن الأنظار بالكامل، في وقت روّجت وسائل إعلام إيرانية نبأ مقتله، لتبقى تصريحاته خجولة ومصيره غامضاً طوال الفترة الماضية.

ونقلت "ذا أتلانتيك" عن المقربين منه أن الضربة المشتركة التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة في بداية الحرب لم تؤد إلى مقتله، بل تحولت فعلياً إلى ما يشبه "فرصة للهروب من قبضة النظام".