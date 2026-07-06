استشهاد 4 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد أربعة أشخاص عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن مديرة مدرسة ووالدتها وعاملة منزلية أجنبية وعامل سوري قُتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من معاينة منزل عائلتهم في النبطية الفوقا.

وتواصل إسرائيل شن غارات متقطعة على جنوب لبنان، وخاصة في منطقة النبطية، على الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين، وعادةً ما تدّعي أنها تستهدف مواقع حزب الله وعناصره، مواصلة انتهاك الهدنة.

كما نصّ اتفاقٌ وقّعته الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي لإنهاء الحرب على وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو.

وبعد أيام من محادثات في واشنطن، وافق لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري مدعوم من الولايات المتحدة يهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.

رفض حزب الله، إطار الاتفاق.

وينص الاتفاق على نزع سلاح الحزب، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني هناك، بدءًا بمنطقتين تجريبيتين، دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

يوم الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على وجوده في جنوب لبنان "طالما دعت الحاجة لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل".

وتقول السلطات اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس أسفرت عن استشهاد نحو 4300 شخص.

وبحسب الأمم المتحدة، عاد أكثر من 640 ألف نازح إلى ديارهم في لبنان منذ 22 يونيو، بعد أن ذكرت السلطات أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص.