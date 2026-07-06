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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحثا التطورات الإقليمية.. وزير الخارجية يلتقي أمين الجامعة العربية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٦ يوليو، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦، وذلك عقب اعتماد الدول العربية بالإجماع تعيينه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

أكد الوزير عبد العاطي أن اعتماد نبيل فهمي يعكس الثقة الكاملة للدول العربية الشقيقة في الخبرات الدبلوماسية الرفيعة والقدرات المتميزة التي يتمتع بها، معرباً عن خالص تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تقديم كامل الدعم للأمين العام ولرؤيته الخاصة بتطوير آليات العمل داخل الجامعة، خاصةً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك، وأهمية تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

 وأكد عبد العاطي أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية تتطلب التكاتف والتضامن بين الدول العربية في إطار الجامعة العربية، وتفعيلها لمجابهة هذه التحديات والتهديدات المشتركة التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها. وجدد الوزير دعم القيادة المصرية الكامل للأمين العام في أداء مهامه.

وشهد اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان والسودان وليبيا، ومستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، أعرب الأمين العام نبيل فهمي عن تقديره لزيارة وزير الخارجية، مؤكداً اعتزازه بثقة القيادة المصرية الرشيدة والدول العربية التي أجمعت على اختياره لتولي هذا المنصب، وحرصه على العمل بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتطوير أداء جامعة الدول العربية بما يمكنها من مواكبة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وزير الخارجية نبيل فهمي جامعة الدول العربية الخبرات الدبلوماسية المصالح العربية

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