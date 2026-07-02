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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

تمساح شبرامنت
تمساح شبرامنت
خالد يوسف

​لم تكن ليلة عادية في قرية شبرامنت الهادئة التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد أن تحولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى ساحة من القلق والترقب عقب تداول مقطع فيديو واسع الانتشار، يظهر فيه ما يبدو أنه "تمساح" يسبح في أحد المجاري المائية بالقرية، مع تداول تحذيرات مصاحبة للفيديو، وهو ما تسبب في إثارة موجة من التساؤلات بين المواطنين، الذين انقسموا ما بين مصدق يخشى على حياة أطفاله ومواشيه، ومشكك يرى في الأمر مجرد خدعة رقمية أو "تريند" عابر. 

مصرف الجنينة.. تحديد مسرح الواقعة

​فور انتشار المقطع، بدأت التحركات الرسمية لتفكيك لغز الفيديو، وأفادت مصادر مسؤولة بمحافظة الجيزة بأن المعاينة الميدانية ومطابقة المشاهد حددت بدقة موقع التصوير؛ وتبين أن المجرى المائي المعني يُعرف باسم "مصرف الجنينة"، وهو مصرف فرعي يقع بالقرب من طريق الصليبة بقرية شبرامنت.

​وطمأنت المصادر الأهالي بأن المنطقة التي التُقط فيها المقطع هي منطقة زراعية مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية الاحتكاك المباشر بالمواطنين في حال ثبوت صحة الواقعة.

استنفار تنفيذي ومسح شامل للمجرى المائي

​أمام حالة القلق العام، لم تقف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة موقف المتفرج، فقد صدرت توجيهات فورية لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري ووزارة الموارد المائية والري، للدفع بفرق رصد ومتابعة إلى الموقع.

​وتجري الفرق المختصة حالياً عمليات مسح وتمشيط دقيقة للمجرى المائي وفحص الحشائش الكثيفة المحيطة به، للتأكد مما إذا كان الكائن الظاهر في الفيديو تمساحاً حقيقياً وضُلَّ طريقه إلى المصرف، أم أن الفيديو مُفبرك أو مجرد قطعة من الخشب أو النفايات العائمة التي بدت كتمساح تحت تأثير الإضاءة وزاوية التصوير.

​تحذيرات رسمية ودعوة لضبط النفس

​في إطار التعامل بشفافية وحرص على السلامة العامة، أطلقت الجهات التنفيذية مجموعة من الإجراءات والرسائل للمواطنين:

توخي الحذر: ناشدت السلطات أهالي القرية والمناطق المجاورة بضرورة الابتعاد عن حافة المجرى المائي، وعدم محاولة النزول إليه أو الصيد منه لحين انتهاء أعمال الفحص بالكامل.

محاربة التهويل: طالبت المحافظة رواد التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر مقاطع قديمة ومجهولة المصدر لعدم إثارة الذعر بين العائلات.

الشفافية الكاملة: تعهدت الأجهزة المعنية بإصدار بيان رسمي يوضح النتائج النهائية لأعمال التمشيط فور انتهائها.

​سيناريو مكرر.. التاريخ يعيد نفسه في الجيزة

​إعادة الزخم لمثل هذه الأخبار يعود بالذاكرة إلى واقعة مشابهة جداً شهدتها المحافظة في أغسطس من عام 2024، عندما تلقت السلطات بلاغاً عن ظهور تمساح نيلي صغير بطول متر تقريباً في مصرف بقرية "أبو صير" التابعة لمركز البدرشين (المديرية المجاورة لأبو النمرس). 

حينها، نجحت أجهزة وزارة البيئة والري في اصطياده ونقله بأمان إلى حديقة حيوان بني سويف، هذا التاريخ القريب هو ما جعل الأجهزة التنفيذية تتعامل مع "بلاغ شبرامنت" بأعلى درجات الجدية والحسم، لضمان إغلاق ملف هذه المغامرة النيلية الجديدة بسلام.

ليلة الرعب في الجيزة تمساح شبرامنت قرية شبرامنت مركز أبو النمرس مصرف الجنينة

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