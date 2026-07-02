ظهور تمساح في ترعة بشبرامنت بالجيزة والأجهزة التنفيذية تتحرك للتأكد

تداول رواد التواصل الاجتماعي؛ مقطع فيديو على نطاق واسع عبر المنصات؛ يظهر تمساح في إحدى الترع بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

​ويظهر الفيديو الذي تم تداوله تمساح متوسط الطول حوالي 80 سم بالمجرى المائي للترعة، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

​وأفاد مصدر بمحافظة الجيزة، أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في فحص مقطع الفيديو المتداول لتحديد مكان وتوقيت تصويره بدقة، وتشكيل لجان تفقدية لمسح المجرى المائي للترعة المذكورة للتأكد من صحة الواقعة من عدمه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين.

​وناشد المصدر، المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من حافة المجرى المائي لحين انتهاء أعمال الفحص والتأكد الكامل من خلو المنطقة من أي خطورة، مع ملاحقة أي شائعات قد تثير الذعر بين المواطنين.