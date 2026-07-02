محافظ الجيزة يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات التعليم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أثناء ترؤسه غرفة العمليات بالوزارة.

واطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية التربية والتعليم على تقارير تفصيلية صادرة عن غرفة العمليات بشأن سير الامتحانات والتي شملت وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتواجد الملاحظين والمراقبين، إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ والتأمين الصحي، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة والآمنة للطلاب.

وشدد محافظ الجيزة خلال المتابعة على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية وتوفير بيئة هادئة ومناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم وتأمين الامتحانات من مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الصحة والجهات المعنية الأخرى.

كما أكد الأنصاري وجود تنسيق دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

ونوّه المحافظ إلى تكليفه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة مع التعاون التام مع الإدارات التعليمية والجهات الأمنية المختصة لتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس بشكل دوري، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لضمان توفير الهدوء بمحيط اللجان.

من جانبه، أشار سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى توفير جميع الوسائل التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء هادئة تساعدهم على التركيز إضافة إلى متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة وخروج صناديق الأسئلة تحت حراسة مشددة حتى وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد، وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع ثم إلى الكنترول الرئيسي.