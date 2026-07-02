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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل الدراسية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لكافة المراحل الدراسية بمدارس المحافظة والتي تشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ومدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وجاءت مواعيد عقد الامتحانات على النحو التالي:

الصف الثالث الابتدائي (عام) وما يعادله: من السبت 18/7/2026 حتى الإثنين 20/7/2026.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام) وما يعادلها، والصفان الأول والثاني الإعدادي (عام)، ومدارس الصم والمكفوفين والتعليم المهني: من السبت 18/7/2026 حتى الأربعاء 22/7/2026.

الشهادة الإعدادية (عام)، ومدارس الصم والمكفوفين والتعليم المهني: من السبت 25/7/2026 حتى الخميس 30/7/2026.

الصفان الأول والثاني الثانوي (عام)، ومدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين: من السبت 18/7/2026 حتى السبت 25/7/2026.
ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمتابعة المستمرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية اللجان والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع المخلفات ومنع أي إشغالات أو مصادر للإزعاج بمحيط اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة امتحانات الدور الثاني

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