العراق.. إصابة 18 شخصاً في انفجار ضخم بمستودع وقود بالسليمانية

أصيب 18 شخصاً، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عنيف وقع في مستودع للوقود بمنطقة تانجرو في مدينة السليمانية شمالي العراق، أعقبه حريق واسع ارتفعت ألسنة لهبه إلى مسافات عالية وأضاءت سماء المنطقة.

احتراق عشرات الصهاريج ومخزون ضخم من البنزين

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الانفجار أسفر عن احتراق عشرات الصهاريج وكميات كبيرة من الوقود، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد النيران.

وأوضحت أن الحريق اندلع إثر تسرب كمية من الوقود على الأرض واشتعالها، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى الصهاريج وأجزاء أخرى داخل المستودع.

خسائر تقدر بأكثر من 3 ملايين لتر بنزين

وأشارت التقارير إلى أن الحريق أدى إلى احتراق 38 صهريجاً محملاً بالبنزين، إلى جانب 4 صهاريج محملة بالغاز.

وقُدرت كمية البنزين التي التهمتها النيران بأكثر من ثلاثة ملايين لتر.

مخاوف من تأثيرات على إمدادات الوقود في المحافظة

وأوضحت وسائل الإعلام أن المستودع يُعد أحد المواقع الرئيسية التي تعتمد عليها السليمانية في تجهيز المحافظة بالبنزين، محذرة من أن حجم الأضرار قد ينعكس على عمليات نقل الوقود وتوزيعه خلال الفترة المقبلة.

عمليات الإخماد مستمرة

وأكدت أن عمليات إخماد الحريق لا تزال متواصلة، في ظل وجود كميات كبيرة من المواد سريعة الاشتعال داخل الموقع، مرجحة أن تستغرق السيطرة الكاملة على النيران وقتاً إضافياً.