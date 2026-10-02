لأول مرة بمستشفيات جامعة أسيوط.. تدخلات دقيقة لعلاج 6 أطفال حديثي الولادة

نجح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي بجامعة أسيوط في إجراء تدخلات علاجية دقيقة لـ6 أطفال، جميعهم من ذوي الأوزان الأقل من 3 كيلوجرامات، وكان معظمهم في عمر أقل من شهر، وذلك خلال ورشة متخصصة في قساطر القلب التداخلية العلاجية للأطفال.

وشملت التدخلات توسيع الثقب بين الأذينين لطفل يعاني من اختلاف في الشرايين الرئيسية للقلب، وتوسيع الصمام الرئوي شديد الضيق، وتوسيع الصمام الأورطي شديد الضيق، إلى جانب تركيب دعامات بالقناة الشريانية لعدد من الأطفال المصابين بعيوب خلقية مركبة بالقلب، للحفاظ على استقرار حالتهم لحين إجراء الجراحات الإصلاحية المناسبة.

كما استقبل مستشفى القلب الجامعي حالة حرجة تم تحويلها بالطائرة من محافظة الأقصر لإجراء التدخل العلاجي اللازم، في ضوء ما تمتلكه المستشفيات الجامعية من إمكانات وخبرات متخصصة للتعامل مع الحالات الدقيقة.

وأُجريت التدخلات بمشاركة فريق قسم قلب الأطفال، وفريق التخدير، وهيئة التمريض بوحدة قسطرة القلب بمستشفى القلب الجامعي، برئاسة وإشراف نخبة من أساتذة وأطباء التخصص، خلال الورشة التي ترأستها الدكتورة شيرين عبد السلام من مستشفى الناس بالقاهرة.

وتأتي الورشة في إطار جهود مستشفيات جامعة أسيوط لتطوير خدمات القلب التداخلية للأطفال، خاصة حديثي الولادة والأطفال منخفضي الوزن، وإتاحة التدخلات العلاجية المتقدمة للحالات الحرجة والمعقدة.