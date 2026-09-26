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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم العالي ويفتتح ويتفقد عددًا من المنشآت الجامعية والطبية بجامعة المنيا

وزير التعليم ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدون المنشآت
وزير التعليم ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدون المنشآت
ايمن رياض

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجامعية والطبية الجديدة بجامعة المنيا، يرافقه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليارًا و310 ملايين جنيه، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المستشفيات الجامعية المتخصصة، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال الإنشاء والتجهيز، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الطبية للتشغيل، بما يسهم في تعزيز الإمكانات العلاجية والتشخيصية، وتوفير خدمات طبية متخصصة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات شمال الصعيد.

وافتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة المدينة الرياضية بجامعة المنيا، والتي تُقام على مساحة 22 ألف متر مربع.

وتضم المدينة ملاعب رياضية، تشمل ملعب كرة قدم قانونيًا بالنجيل الصناعي، وتراكًا من الترتان، وملاعب متنوعة للخماسي والبادل والرياضات متعددة الاستخدامات، وصالة رياضية متكاملة تشمل غرفًا لتغيير الملابس، وصالة لياقة بدنية، ومخازن للملابس والأدوات الرياضية، بما يوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الطلاب، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه.

وتفقد الوزير مستشفى الباطنة والجراحات الذي يُقام على مساحة 33 ألف متر مربع، بسعة إجمالية تبلغ 430 سريرًا، كما يضم المستشفى أكبر مجمع غرف عمليات بشمال الصعيد، بإجمالي 11 غرفة عمليات مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، إلى جانب مدرجات تعليمية وقاعات دراسية متطورة، مجهزة بأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة المرتبطة مباشرة بغرف العمليات، بالإضافة إلى عدد من الوحدات التخصصية المتقدمة، من بينها وحدة للعلاج الطبيعي والتأهيل ومركز لأمراض الدم، ومركز للغدد الصماء والجلدية والليزر، بتكلفة إجمالية 6.45 مليار جنيه.

كما تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة مستشفى أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، الذي يضم 124 سريرًا، وبنك دم مركزيًا مجهزًا، ووحدة متخصصة للقسطرة المخية والتدخلات العصبية، إلى جانب أحدث الأجهزة في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، فضلًا عن صيدلية متكاملة، وتبلغ مساحة المشروع 7200 متر مربع، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للإنشاءات والتجهيزات 1.860 مليار جنيه.

واشتملت الزيارة على تفقد مستشفى علاج الأورام الجامعي، الذي يُعد أكبر مستشفى جامعي لعلاج الأورام بالصعيد، ويضم 150 سريرًا إلى جانب أكبر وحدة للعلاج الكيماوي، وقسمًا لجراحة الأورام يشتمل على 3 غرف عمليات كبرى، ووحدة للعلاج الإشعاعي مزودة بأحدث جهاز معجل خطي، وجهاز محاكاة بالأشعة المقطعية، كما يحتوي المستشفى على وحدة متقدمة للطب النووي وعيادات خارجية متخصصة في أورام البالغين والأطفال، وجراحات الأورام، وعلاج الألم، والتغذية العلاجية، وصحة المرأة، ويضم المستشفى كذلك وحدة متطورة للصيدلة الإكلينيكية، وأكبر معمل للباثولوجي بالمحافظة والصعيد، بما يشمله من تحاليل الأنسجة، والصبغات المناعية، والتدفق الخلوي، فضلًا عن معمل للتحاليل الطبية مجهز لسحب عينات نخاع العظم وإجراء الفحوصات النسيجية الدقيقة، وتبلغ مساحة المستشفى 15 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية للإنشاءات والتجهيزات 2.250 مليار جنيه.

وشملت الجولة أيضًا على تفقد مستشفى طب وجراحة العيون، الذي يُقام على مساحة 2500 متر مربع، ويُعد أكبر مستشفى للعيون بالمحافظة، وتبلغ سعته 50 سريرًا، ويضم 3 غرف عمليات مجهزة لإجراء جراحات العيون الدقيقة والمتقدمة، إلى جانب 6 عيادات خارجية عامة وتخصصية، بما يغطي مختلف تخصصات طب وجراحة العيون الدقيقة، ويضم المستشفى وحدة لعيون الأطفال والحول، ووحدة لجفاف العين، فضلًا عن وحدة متكاملة للفحوصات التشخيصية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، و4 قاعات دراسية مرتبطة مباشرة بغرف العمليات، بما يدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر، بتكلفة إجمالية تبلغ 750 مليون جنيه.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجامعات الحكومية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان ودعم جهود التنمية، مشيدًا بالمشروعات التعليمية والطبية التي تنفذها جامعة المنيا.

وأوضح الوزير أن التوسع في إنشاء وتجهيز المستشفيات الجامعية المتخصصة يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، لما توفره من خدمات علاجية متقدمة، إلى جانب دورها في التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور عبد العزيز قنصوة أن تطوير المنشآت الجامعية لا يقتصر على الجوانب التعليمية والطبية فقط، وإنما يمتد ليشمل توفير بيئة جامعية متكاملة تدعم ممارسة الأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب، مشيرًا إلى أن مشروع المدينة الرياضية بجامعة المنيا يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية للجامعة، ويوفر إمكانات متطورة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية واستضافة الفعاليات والمسابقات.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جامعة المنيا تمثل صرحًا علميًا وبحثيًا مهمًا بالمحافظة، وتضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة وأجهزة المحافظة ومؤسسات الدولة المختلفة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات العلمية والبحثية للجامعة في دعم جهود التنمية وتنفيذ المشروعات التي تخدم أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منشآتها التعليمية والبحثية والطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة تعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية وطبية متطورة، ودعم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

المنيا محافظ المنيا وزير التعليم العالي افتتاح جامعة المنيا

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