أجندة أخبار الأحد 27 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

غلق باب التقديم للحج السياحي

يُغلق باب التقديم لبرامج الحج السياحي، مع إتاحة التقديم عبر شركات السياحة المرخصة، ويشمل الحج الاقتصادي 3 مستويات «أ وب وج» بخدمات الإقامة والانتقالات والإعاشة، وفق الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، لأجلَي 91 و273 يومًا، ضمن أدوات إدارة السيولة والتمويل الحكومي.

انطلاق المؤتمر الدولي العاشر للطب البيطري بالقاهرة والإسكندرية

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمعهد البحوث البيطرية «ICOVRI 10» لمناقشة أحدث تقنيات تشخيص ومكافحة أمراض الحيوان، ونهج «الصحة الواحدة»، واللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي والتغذية والتكاثر والاستزراع السمكي، على أن تستكمل الجلسات في فندق توليب بالإسكندرية.

ختام معرض «Egypt Stitch & Tex 2026» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

تختتم فعاليات الدورة الـ24 من معرض «Egypt Stitch & Tex 2026» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بعد استعراض أحدث ماكينات وخطوط إنتاج وتكنولوجيات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وإتاحة فرص للتعاون والشراكات بين الشركات المحلية والعالمية.

احتفالية يوم السياحة العالمي في معابد الكرنك بالأقصر

تنظم محافظة الأقصر احتفالية بمناسبة يوم السياحة العالمي، تبدأ في التاسعة صباحًا بمركز زوار ساحة معابد الكرنك، وتتضمن استقبال السائحين بالورود والهدايا وعروضًا موسيقية وفلكلورية، إلى جانب إضاءة المعابد مساءً وحفل فني وأمسية ثقافية على المسرح الروماني بطريق الكباش.

ختام التقديم لذوي الهمم ضمن «سكن لكل المصريين 9»

يختتم التقديم لذوي الهمم ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» عبر منصة «مصر الرقمية»، ويشمل وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع إتاحة تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

بدء اختبارات القبول بمراكز إعداد محفظي القرآن بشمال سيناء

تنطلق اختبارات القبول بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم في العريش وبئر العبد، في العاشرة صباحًا، وتُجرى اختبارات مركز العريش بمسجد النصر، بينما تُعقد اختبارات بئر العبد بمقر إدارة أوقاف بئر العبد، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي.

ختام أسبوع القاهرة للمنسوجات «Cairo Textile Week 2026»

تختتم فعاليات أسبوع القاهرة للمنسوجات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، من خلال «ITEX Cairo 2026»، الذي يتناول أحدث تقنيات الطباعة الرقمية للمنسوجات والأحبار والخامات وإدارة الألوان.

قمة Techne Summit Cairo في القاهرة

تختتم فعاليات قمة Techne Summit Cairo، بمشاركة أكثر من 450 متحدثًا من أكثر من 20 دولة، وتجمع الشركات الناشئة والمتوسعة والمؤسسات الكبرى والمستثمرين وصناع السياسات، لمناقشة الابتكار والتمويل والتكنولوجيا والسياسات ودعم نمو الشركات.

ندوة عن البورصة المصرية بنقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين ندوة بعنوان «أهمية البورصة المصرية ودور الصحفيين في نشر ثقافة الاستثمار» بمقر النقابة، في الخامسة مساءً، وتناقش أهمية البورصة وأدوات الاستثمار ودور الصحفيين في نشر الثقافة المالية، مع توزيع جوائز ومحافظ استثمارية على الحاضرين.

منتخب مصر يغادر إلى جنوب السودان لمواصلة مشوار التصفيات

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى جنوب السودان ظهرًا، استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر.

منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا في دورة الصداقة

يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مع نظيره الإنجليزي، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دورة الصداقة الدولية الودية المقامة في سويسرا، بمشاركة 8 منتخبات.

«قضايا المرأة في المسرح الإفريقي» بمهرجان إيزيس

ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مائدة مستديرة بعنوان «قضايا المرأة في المسرح الإفريقي»، من الرابعة إلى السادسة مساءً بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، وتناقش قضايا المرأة والسلطة والمقاومة والكتابة المسرحية النسوية ودور المسرح التشاركي في تمكين النساء، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين.

«تحت الجلد» في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة العرض الإيطالي «تحت الجلد» لفرقة MalerbaTeatro، في السابعة مساءً على مسرح الهناجر، ضمن فعاليات دورته الرابعة. يتناول العرض رحلة حميمة لشخصيتين، سوزان وجيان، ويكشف عبر المونولوجات والإضاءة والمؤثرات الصوتية عن الهشاشة والوحدة والرغبة في الحب والاعتراف، ويمزج بين الكوميديا والمأساة.

«للسيدات فقط.. حتى التاسعة مساءً» في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يعرض فريق شخلعة «للسيدات فقط.. حتى التاسعة مساءً»، ضمن عروض مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في التاسعة مساءً على مسرح نهاد صليحة. يتناول العرض، وهو قيد التطوير، مفهوم الرعاية اليومية من خلال مجموعة من الركاب العالقين داخل مترو القاهرة، ويمزج بين التمثيل والحكي والرقص.

«آخر أمر» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يُعرض «آخر أمر» للمخرج محمد العبيدلي، في السابعة مساءً بجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ضمن عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويعقبه ندوة تطبيقية.

«أصابع ترى النور» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يُعرض «أصابع ترى النور» للمخرج محمد حبيب، في الثامنة مساءً بجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ضمن عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويعقبه لقاء تطبيقي.

«رادا» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يُعرض «رادا» للمخرجة وعد طارق، في التاسعة مساءً بجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ضمن عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وتُعقد ندوة تطبيقية عقب العرض.

«المسرح العالمي» ودوره في تطوير المواهب الإخراجية بمهرجان كلباء

يعقد مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الملتقى الفكري «المسرح العالمي ودوره في تطوير المواهب الإخراجية»، من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا في جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ضمن فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان.

فعاليات ثقافية في معرض عمّان الدولي للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الـ25 من معرض عمّان الدولي للكتاب في «مكة مول»، وتتضمن ندوات حول الكتاب والذكاء الاصطناعي والتنمية الثقافية، وشهادات إبداعية وأمسيات شعرية، إلى جانب فعاليات عن حبيب الزيودي والسينما الفلسطينية، فيما يستضيف المركز الثقافي الملكي ندوة عن الأردن في الألفية الثانية.

«وهابيات» في معهد الموسيقى العربية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل «وهابيات» بمعهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وبمشاركة غادة آدم وإبراهيم رمضان وأحمد عادل وهند النحاس، احتفاءً بألحان محمد عبدالوهاب.

أمسية موسيقية لمركز تنمية المواهب بالأوبرا

يقدم مركز تنمية المواهب أمسية موسيقية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، تجمع بين ألحان القانون والأغاني العربية، بمشاركة فصلي القانون والغناء العربي.

ليلة في حب رسول الله في دار الأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية أمسية «ليلة في حب رسول الله» على المسرح الصغير، في الثامنة مساءً، بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب، وتتضمن الاحتفاء بالمدائح والإنشاد الديني.

«قاهرة خيري شلبي» في نادي السيرة للكتاب

يقام لقاء «نادي السيرة للكتاب» بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، احتفاءً بذكرى رحيل الأديب خيري شلبي، ويتناول علاقته بالقاهرة والقرافة وتراثها، بمشاركة عدد من الباحثين، في السادسة مساءً.

مناقشة كتاب «الطاقة الدرامية في روايات نشأت المصري»

يناقش اتحاد كتاب مصر كتاب «الطاقة الدرامية في روايات نشأت المصري» للناقد ناصر العزبي، في السادسة مساءً على مسرح اتحاد الكتاب بالزمالك، بمشاركة عدد من النقاد والكتاب.

«حلقة القاهرة النقدية» تناقش مشروع علي جعفر العلاق

يستضيف بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» في الثامنة مساءً حلقة جديدة من «حلقة القاهرة النقدية» بعنوان «ناقد ومشروع.. علي جعفر العلاق»، بمشاركة عدد من النقاد والأكاديميين، وتتناول التجربة الشعرية والنقدية للشاعر والناقد العراقي وتحولات القصيدة العربية الحديثة.

نادي كتاب طلال فيصل يناقش «المسخ» في مكتبة ديوان الزمالك

يناقش نادي كتاب طلال فيصل رواية «المسخ» لفرانتس كافكا، في السابعة مساءً بمكتبة ديوان الزمالك، ويتناول النقاش قضايا الاغتراب والأسرة والعمل، وتحول العالم المألوف إلى واقع كابوسي.

وتريات الإسكندرية تستعيد ألحان السينما المصرية على مسرح سيد درويش

تقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، يتضمن أشهر ألحان السينما والدراما المصرية، منها «شمس الزناتي» و«دعاء الكروان» و«عسل أسود» و«إمبراطورية م».

احتفالية العلوم 2026 بمكتبة الإسكندرية

تتواصل احتفالية العلوم 2026 بساحة الحضارات «البلازا» في مكتبة الإسكندرية، من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتتضمن ورشًا وعروضًا تفاعلية حول الفضاء والكواكب والنجوم وعلم الفلك.

«المستعمرة» في سينما الأحد بمكتبة الإسكندرية

يعرض مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية الفيلم الروائي الطويل «المستعمرة» ضمن برنامج «سينما الأحد»، في السابعة مساءً، ويعقب العرض نقاش مع المخرج محمد رشاد.

قافلة طبية مجانية في بنجر 1 بالإسكندرية

تطلق مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة طبية وعلاجية مجانية بوحدة بنجر 1 بمنطقة برج العرب الطبية، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ندوة حول الذكاء الاصطناعي والدراسات الثقافية بمركز التحرير الثقافي

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ندوة بعنوان «Critical Cultural AI-Studies: Towards a New Interdisciplinary Paradigm for the Humanities and Social Sciences»، في الواحدة ظهرًا، لمناقشة التقاطعات بين الذكاء الاصطناعي والدراسات الثقافية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

«مسرح العرب» مع محمود موسى في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي فعالية «مسرح العرب» مع محمود موسى، في السابعة مساءً، وتتضمن التمثيل والغناء والشعر والحكايات والسمر والعلم، مع إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والتعبير بالفصحى.

حفل «Medley Choir» في ساقية الصاوي

يقدم «Medley Choir» حفلاً غنائيًا في ساقية عبد المنعم الصاوي بقاعة النهر، في الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو أدهم أحمد، ويتضمن مجموعة من الأغاني الكورالية.

«كوكتيل باند» في جامعة الأهرام الكندية

يقدم «كوكتيل باند» حفلاً موسيقياً بعنوان «90's Arabic Hits Live» في جامعة الأهرام الكندية، ويتضمن أشهر أغاني التسعينيات العربية في أجواء موسيقية تستعيد ذكريات تلك الفترة.

«Crystal Ship» في كايرو جاز كلوب

تقدم فرقة «Crystal Ship» حفلاً غنائيًا في كايرو جاز كلوب بالعجوزة، في الثامنة مساءً، احتفاءً بموسيقى فرقة «The Doors» وأجواء حقبة الستينيات.

كورال هارموني في بيت الشعر

يقدم كورال هارموني عربي فعالية في بيت الشعر بمشاركة الشاعر وائل فتحي.

فرقة «رنة خلخال» في قبة الغوري

تقدم فرقة «رنة خلخال» حفلاً غنائيًا في قبة الغوري، في السابعة مساءً، يضم أغاني قديمة وفلكلورًا وأغاني التسعينيات بروح جديدة.

فرقة النيل للآلات الشعبية في بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي حفل «فرقة النيل للآلات الشعبية» في الثامنة مساءً، ويتضمن عروض التنورة ومجموعة من الفقرات النوبية، مع إتاحة الدخول مجانًا قبل موعد الحفل بنصف ساعة.

معرض «كارال.. أقدم مدينة في الأمريكتين» بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان «كارال.. أقدم مدينة في الأمريكتين»، في السادسة والنصف مساءً بقاعة صلاح طاهر، ويضم 23 صورة توثق آثار مدينة كارال وحضارتها القديمة في بيرو.

انطلاق قوافل المرأة للثقافة والإبداع بقصر ثقافة أسيوط

تنطلق قافلة «قوافل المرأة للثقافة والإبداع» ضمن مبادرة «بصمة»، في العاشرة صباحًا بقصر ثقافة أسيوط، وتتضمن برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال، إلى جانب ورش فنية وأنشطة ثقافية.

«خيال مريض» على مسرح الدراما بالعاصمة الجديدة

يُعرض العرض المسرحي «خيال مريض» على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في مواعيد العروض المقررة، ويقدم تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل والاستعراض.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

«سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساءً، العرض المسرحي «سجن اختياري»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وتأليف محمود جمال الحديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

افتتاح معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يفتتح جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، في السابعة مساءً، معرضًا يضم الأعمال الناتجة عن ملتقى جبل الطير الدولي، بحضور وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، ويقدم رؤى فنية مستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية.

افتتاح معرض النحات عصام درويش في جاليري "المشهد"

يفتتح جاليري المشهد للفن، في السابعة مساءً، معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري»، بمشاركة مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، وذلك بمقر الجاليري في الزمالك.

معرض «زهور 3» للمواهب الواعدة بدار الأوبرا

تتواصل فعاليات معرض «زهور 3» للمواهب الواعدة، في السادسة والنصف مساءً بقاعة زياد بكير بالمكتبة المو

معرض «حديقة البهجة» في جاليري بيكاسو

يواصل جاليري بيكاسو بالزمالك استضافة معرض «حديقة البهجة» للفنانة سيسيليا فينج، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم رؤى وتجارب متنوعة في عالم الفن التشكيلي، ويستقبل المعرض زواره ضمن فعاليات الجاليري.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

معرض «الذين نحملهم» للفنانة أميرة أيوب بجاليري "Art Talks"

يواصل جاليري "Art Talks" عرض المعرض الفردي الأول للفنانة أميرة أيوب، بعنوان "The Ones We Carry"، ويضم مجموعة من أعمالها الجديدة التي تتناول العلاقة بين الفرد والجماعة، والهشاشة والصمود، والرعاية والانتماء، من خلال شخوص وأطفال ونساء في عوالم تجمع بين الذاكرة والحلم.

معرض «لوحات صغيرة» في جاليري «سويلم»

يستضيف جاليري «سويلم» معرضًا جماعيًا بعنوان «لوحات صغيرة»، يضم أعمالًا مختارة لفنانين من مصر والسودان وسوريا ولبنان والعراق.

معرض «رحلة القوارب» في جاليري «أوديسي»

يستضيف جاليري «أوديسي» بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، وهو المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون.

معرض أعمال الفنان سام شندي في جاليري "الزمالك"

يستضيف جاليري "الزمالك" للفنون، في القاعتين الأولى والثانية، معرضا لأعمال النحات سام شندي، ويضم مجموعة من منحوتاته.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.