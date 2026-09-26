مفيدة شيحة تنتقد أداء المنتخب خلال مباراة أنجولا وتوجه رسالة مباشرة لـ حسام حسن

انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم السبت، أداء المنتخب الوطني خلال مباراته أمام أنجولا، في مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027، مؤكدة أن تغيير محمد صلاح لم يكن القرار الجيد خلال اللقاء.

وقالت مفيدة شيحة إن مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا لم تكن جيدة، مشيرة إلى أن قرار تغيير محمد صلاح لم يكن موفقًا من وجهة نظرها، خاصة في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها قائد المنتخب داخل الملعب.

وأضافت الإعلامية أن محمد صلاح يمثل قوة استثنائية للمنتخب الوطني، موضحة أن وجوده داخل الملعب له تأثير يتجاوز الأداء الفني، حتى إذا لم يكن اللاعب في أفضل مستوياته خلال المباراة.

وتابعت مفيدة شيحة أن وجود محمد صلاح في أرض الملعب يمثل عاملًا نفسيًا مهمًا بالنسبة للمنافس، كما أنه يمنح المنتخب الوطني قوة وحضورًا مهمًا للغاية، وهو ما يجعل قرار استبداله محل نقاش.

ووجهت مفيدة شيحة رسالة مباشرة إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائلة إن المدير الفني هو الشخص الوحيد الذي يعرف ما يفعله داخل الملعب ويملك رؤية فنية كاملة بشأن التغييرات والقرارات.

وأكدت أن الجمهور المصري كان ينتظر ظهور المنتخب الوطني بروح مختلفة خلال المباراة، مشيرة إلى أن الجماهير لا تبحث فقط عن النتيجة، وإنما تنتظر أيضًا رؤية الروح والحماس والفاعلية داخل الملعب.

وأوضحت مفيدة شيحة أنه عندما يتم إجراء تغيير خلال المباراة، فمن المفترض أن تظهر فاعلية واضحة نتيجة لهذا التغيير، إلا أنها أشارت إلى أن ما حدث أمام أنجولا لم يشهد وجود شيء ملموس على أرض الملعب بعد التغييرات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية ظهور المنتخب الوطني بصورة أقوى من حيث الروح والفاعلية، خاصة مع استمرار مشوار التصفيات والحاجة إلى تحقيق نتائج تمنح الجماهير الثقة في أداء الفريق خلال المباريات المقبلة.