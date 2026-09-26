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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تلفزيون "بريكس": البرازيل تسجل 68.3 مليون مسافر على الرحلات الجوية الداخلية هذا العام

البرازيل
البرازيل
أ ش أ

ذكرت الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية أن عدد المسافرين على متن الرحلات الجوية الداخلية بلغ 68.3 مليون شخص خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.

وأوضحت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المسافرين على متن الرحلات الداخلية 65.8 مليون مسافر.

وأضافت الشبكة أن حركة الطيران الداخلي سجلت رقما قياسيا في شهر أغسطس الماضي، حيث سافر 8.93 مليون شخص داخل البلاد، بزيادة قدرها 2.3 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 8.73 مليون شخص.

كما شهدت حركة الطيران الدولي نموا، حيث بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية 20.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ عدد المسافرين 18.9 مليون شخص.. وخلال شهر أغسطس وحده، وصلت حركة المسافرين الدوليين إلى 2.53 مليون شخص.

وأشارت الشبكة إلى أنه بلغ إجمالي المسافرين على متن الرحلات الداخلية والدولية في البرازيل 88.7 مليون شخص خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر أغسطس من هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ عدد المسافرين 84.7 مليون شخص.

واستقبلت البرازيل 6.45 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.. وخلال شهر أغسطس، وصل 576 ألفا و300 زائر دولي إلى البرازيل، وهو أعلى معدل لهذا الشهر منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 2009.

الوكالة الوطنية للطيران البرازيلية الرحلات الجوية الداخلية

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