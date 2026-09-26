سكن لكل المصريين 9.. ضوابط استلام وحدات الإسكان بنظام الإيجار

تتجه عيون الآلاف من المواطنين الباحثين عن الاستقرار نحو إعلان «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار لعام 2026، لكونه طوق نجاة حقيقي يوفر مسكنًا ملائمًا يدعم الاستقرار الأسري.

ومع بدء الحجز، يتزايد التساؤل حول الخطوات والشروط الواجب استيفاؤها لضمان الحصول على الوحدة بسهولة تامة ودون عناء، وآليات الاستلام، ما يجعل متابعة الإجراءات بدقة خطوة حاسمة للجميع.

وحدات سكن لكل المصريين 9

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن الطرح الجديد، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة منذ تقديم الطلب وحتى التعاقد واستلام الوحدة.

سكن لكل المصريين

وبدأ استقبال طلبات المواطنين من ذوي الهمم للحصول على شقق سكن لكل المصريين 9 يوم 20 سبتمبر 2026، ويستمر التقديم لهذه الفئة حتى 27 سبتمبر الجاري.

وحدات الاسكان بنظام الايجار

وبعد ذلك، يفتح باب التقديم أمام باقي المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026، على أن يستمر حتى 28 أكتوبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في كراسة شروط الطرح.

كيفية فحص طلبات المتقدمين؟

تبدأ إجراءات الحصول على الوحدة بعد تسجيل المواطن طلبه وسداد المبالغ المطلوبة، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مراجعة البيانات والمستندات المقدمة.

اسكان اجتماعي

ويجري الصندوق فحصًا مبدئيًا للملفات، إلى جانب مطابقة البيانات مع قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، بهدف تحديد مدى انطباق شروط الإعلان على المتقدم بشكل مبدئي.

وفي حال ظهور ما يستدعي تعديل موقف المتقدم، تتيح الجهات المختصة فترة مخصصة للتظلمات، بما يسمح بتصحيح البيانات أو استكمال الموقف، إذا كان ذلك ممكنًا وفقًا للقواعد المنظمة.



تحديد الأولوية وإجراء البحث الميداني

بعد الانتهاء من مراجعة المستندات والبيانات، يتم تحديد أولويات المتقدمين وفقًا للمعلومات المستوفاة في الملفات، وتتضمن المراحل التالية إجراء استعلام ميداني عن المتقدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات متخصصة في أعمال الاستعلام، إلى جانب مراجعة قواعد البيانات الحكومية المتاح.

مراجعة البيانات

ويهدف البحث الميداني إلى التحقق من البيانات المقدمة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة للحصول على الوحدة.



استلام وحدات شقق سكن لكل المصريين 9

- يُمنح المتقدم فترة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ إبلاغه ببيانات الوحدة المخصصة له، لاستكمال إجراءات التعاقد مع البنك أو شركة التكنولوجيا المالية.

استلام وحدات الاسكان

- قبل إتمام التعاقد، يحق للمواطن معاينة الوحدة المخصصة له خلال 10 أيام عمل سابقة على موعد التعاقد، للتأكد من صلاحيتها للسكن وعدم وجود ما يمنع الانتفاع بها.

- بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد وتوقيع عقد الإيجار، يتوجه المواطن بالعقد إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة، وفقًا لموقع الوحدة، لاستكمال إجراءات الاستلام.

- قبل الاستلام، يحرر العميل توكيلًا موثقًا بالشهر العقاري لصالح البنك أو شركة التكنولوجيا المالية، بهدف تمكين الجهة المختصة من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق العقد أو إثبات تاريخه، بحسب الحالة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكسابه الصيغة التنفيذية أمام مصلحة الشهر العقاري.