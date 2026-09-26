نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

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26/09/2026 08:00 ص

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