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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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