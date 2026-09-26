ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول السكر المضاف؟

يعد السكر مادةً مُسبّبةً للإدمان، لذا عند التوقف عن تناوله، قد يمرّ جسمك بأعراض انسحابية، مما يجعلك تشعر بالتعب أو آلام الجسم، مع ذلك، قد يكون للتخلص من السكر آثار إيجابية على جوانب عديدة من صحتك

أثناء تقليل السكر المضاف، قد يكون من المفيد التركيز على الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي مثل الفواكه والبطاطا الحلوة

ما هي الآثار الشائعة للامتناع عن السكر المضاف؟

يُوفر تقليل تناول السكريات المضافة العديد من الفوائد الصحية، السكريات المضافة هي تلك التي تُضاف إلى الأطعمة أو المشروبات أثناء التصنيع أو التحضير.

يساعد في إدارة الوزن

تحتوي السكريات المضافة على الكثير من السعرات الحرارية ولكنها لا تضيف أي عناصر غذائية إلى نظامك الغذائي، مما يزيد من خطر إصابتك

لقد ثبت أن تقليل أو الحد من تناول السكر المضاف يساعد في الوقاية من السمنة.

فهو يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، وهو أمر ضروري في كثير من الأحيان لفقدان الوزن.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تؤدي المشروبات السكرية إلى خفض مستوى الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) وزيادة مستويات الدهون الثلاثية.

كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب ، وهي السبب الرئيسي للوفاة .

جرّب استبدال المشروبات السكرية بالماء، وأضف قطعًا من الفاكهة أو شرائح الخيار لتحسين النكهة، يمكنك أيضًا اختيار الأطعمة الحلوة طبيعيًا، مثل البطاطا الحلوة، بدلًا من الوجبات الخفيفة السكرية المُعلّبة

إدارة مرض السكري والوقاية منه

توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA) بالحد من السكريات المضافة للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم .

إن تناول الكثير من السكريات المضافة يساهم في زيادة الوزن، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

تؤدي السكريات المضافة أيضاً إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما قد يُسبب مضاعفات مع مرور الوقت، وقد يزيد ارتفاع مستوى السكر في الدم من خطر الإصابة بتلف العين والكلى والأعصاب إذا لم يتم التحكم فيه.

المصدر health