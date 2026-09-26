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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إراحة محمد صلاح، قائد الفراعنة، من مباراة جنوب السودان المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، بسبب إقامة اللقاء على أرضية ملعب من النجيل الصناعي «الترتان».

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار الحفاظ على محمد صلاح وتجنب تعرضه للإجهاد أو الإصابة، خاصة في ظل طبيعة أرضية ملعب المباراة.

وكان هناك اتفاق مسبق بين الجهاز الفني لمحمد صلاح قبل خوض مباراة أنجولا، يقضي بإراحة اللاعب وعدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان، على أن يحصل على قسط من الراحة وفقًا لخطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزيته.

وسبق للجهاز الفني لمنتخب مصر أن اتخذ قرارًا مشابهًا مع محمد صلاح، حيث تم إراحته من مباراتي موريتانيا وكاب فيردي بسبب إقامة المباريات على أرضيات من النجيل الصناعي. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق غياب صلاح عن مواجهة موريتانيا في نواكشوط بسبب الراحة، بينما أشارت تقارير إلى ارتباط القرار بطبيعة أرضية الملعب.

ويأتي قرار إراحة صلاح ضمن سياسة الجهاز الفني للتعامل مع مشاركاته مع المنتخب، خاصة مع أهمية الحفاظ على جاهزيته البدنية للمباريات المقبلة.

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