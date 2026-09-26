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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الرئيسي في رواندا ينضم إلى شبكة المدفوعات الدولية الصينية

البنك الرئيسي في رواندا
البنك الرئيسي في رواندا
أ ش أ

انضم البنك الرئيسي في رواندا إلى شبكة المدفوعات الدولية الصينية باليوان، في سابقة هي الأولى من نوعها في شرق ووسط إفريقيا، وهي خطوة من شأنها أن تسهل التجارة بين كيجالي و بكين.

وذكر (راديو فرنسا الدولي) ـ فى نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ ـ أن انضمام بنك كيجالي (البنك الرئيسي في رواندا) إلى نظام المدفوعات الدولية الصيني يعني ـ بالنسبة للبنك ـ التعامل مع عدد أقل من البنوك الوسيطة، وبلا شك مدفوعات أسرع و أقل تكلفة، مضيفا أن بإمكانه الآن الوصول إلى نظام CIPS، وهو شبكة المعاملات الدولية الصينية باليوان، العملة الصينية.

وأضاف الراديو أنه "بالنسبة للشركات الرواندية التي تتاجر مع الصين، فإن الأمر بالغ الأهمية: ففي هذا العام، تورد الصين أكثر من ربع واردات رواندا، كما تشكل 25.8% من صادرات الدولة الأفريقية".

وأشار إلى أنه "مع ذلك، لا يعني هذا أن كيجالي ستتخلى عن الدولار.. سيستمر البنك في استخدام نظام سويفت، النظام المستخدم من قِبل البنوك في جميع أنحاء العالم"، مبينا أن نظام CIPS يتيح تسوية أسرع للمعاملات بالعملة الصينية.

وأكد الراديو أن هذه المبادرة تجسد فكرة "التخلي عن الدولار"، وهو مفهوم يكتسب زخما في إفريقيا، لاسيما بفضل انضمام بعض الدول الإفريقية إلى مجموعة البريكس.

البنك الرئيسي رواندا شبكة المدفوعات الدولية الصينية

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