بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

تواجه مجموعة فولكس فاجن حملة استدعاء واسعة لعدد كبير من السيارات، بسبب مشكلة محتملة في أحد أجزاء نظام التوجيه، بعدما تبين إمكانية تعرض مسمار تثبيت للتاكل بمرور الوقت نتيجة العوامل البيئية وظروف الطرق.

وشملت الحملة في ألمانيا نحو 900 ألف سيارة من علامة فولكس فاجن، إلى جانب 58 ألف و555 سيارة من أودي و43 ألف و574 سيارة من سيات، ليقترب إجمالي السيارات المتأثرة في السوق الألمانية من مليون مركبة.

وعلى المستوى العالمي، يصل عدد سيارات فولكس فاجن المتأثرة إلى نحو 2.16 مليون سيارة، بينما تشمل الحملة بعض طرازات أودي، ومن بينها Q3 المصنعة خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2024.

كما تضم قائمة السيارات المتأثرة بعض طرازات سيات، بينها Ateca وTarraco، التي تم إنتاجها خلال الفترة من أبريل 2016 حتى سبتمبر 2024.

وبالنسبة إلى فولكس فاجن، تشمل الحملة طرازات Golf وTiguan وTouran وCaddy، التي أنتجت خلال فترات زمنية مختلفة بين سبتمبر 2013 ويوليو 2024.

وتتمثل المشكلة في إمكانية تعرض مسمار تثبيت في نظام التوجيه للتاكل، خصوصا نتيجة العوامل البيئية وملح الطرق، وهو ما قد يؤدي مع مرور السنوات إلى إضعاف المسمار والتأثير على اتصال مكونات نظام التوجيه، وفي أسوأ الحالات التأثير على التحكم في السيارة.

وبحسب المعلومات المتاحة، لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار مادية مرتبطة بالمشكلة، فيما تؤكد الشركة عدم وجود خطر فوري، لكنها تطلب من ملاك السيارات المشمولة بالحملة إجراء الإصلاح.

ويتضمن الإصلاح فحص نقطة التثبيت واستبدال المسمار بقطعة جديدة أكثر مقاومة للتآكل، وتستغرق العملية نحو ساعة تقريبا دون تحميل مالك السيارة تكاليف الإصلاح.

وتشير تقارير إلى احتمال امتداد المشكلة إلى بعض سيارات سكودا، وهو ما قد يرفع العدد الإجمالي للسيارات المتأثرة على مستوى المجموعة إلى عدة ملايين.