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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، قادمة من ناحية أسيوط؛ ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات متفرقة، تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بالجهات المختصة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة «ج. ف»، 18 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليمنى، كما أصيب «أ. ب. ف»، 26 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، حيث خضعا للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى المصابان الرعاية الطبية وفقًا لحالتهما الصحية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتعمل الجهات المختصة على فحص ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب السيارة، مع رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير حركة المرور أمام السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج جهودها للتعامل الفوري مع الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق السريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من اليوم، مع التشديد على قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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