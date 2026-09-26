كلية آداب جامعة أسوان تطلق برنامجا لتعليم العربية للناطقين بغيرها

أعلنت كلية الآداب جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أشرف إمام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن إتاحة فرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك خلال العام الجامعي 2026/2027، في إطار حرص الكلية على تطوير برامجها الأكاديمية وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب في مجالات تعليم اللغة العربية وآدابها والعمل علي التواصل الثقافي الدولي.

وأوضح الدكتور محمد الصغير أبو القاسم عميد الكلية، أن البرنامج يمثل برنامجا أكاديميا متخصصا يهدف إلى إعداد معلمين مهنيين مؤهلين لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال دراسة علمية متكاملة تجمع بين علوم اللغة العربية والثقافة وطرائق التدريس الحديثة، مع التركيز على تنمية المهارات اللغوية والتواصلية والفهم الثقافي.

جهود جامعية

كما يمنح البرنامج درجة الليسانس في اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبلغ مدة الدراسة أربع سنوات، بواقع ثمانية فصول دراسية، وفق نظام الساعات المعتمدة.

وتتضمن مجالات العمل المتاحة لخريجي البرنامج التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس الدولية ومدارس تعليم اللغة العربية، والعمل في مراكز اللغات والترجمة، والمنظمات الدولية والهيئات الثقافية، وإعداد المناهج ووسائل تعليم اللغة العربية، إلى جانب مجالات الإعلام والنشر والإنتاج الثقافي والعلاقات الثقافية الدولية، والعمل الحر وتأسيس المشروعات التعليمية الخاصة.

وأضاف عميد الكلية، أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر قادرة على تعزيز مكانة اللغة العربية عالميا، من أجل مواكبة التطورات التربوية والتقنية الحديثة في مجال تعلم اللغات.