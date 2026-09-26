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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تبدأ مفاوضات تجديد عقد سكالوني حتى 2030

سكالوني
سكالوني
إسراء أشرف

بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تحركاته الرسمية لحسم مستقبل ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بعدما دخل عقده الحالي مراحله الأخيرة.

وأكد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" انطلاق المفاوضات بين رئيسه كلاوديو تابيا وسكالوني، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني لمنتخب "التانجو".

وينتهي عقد سكالوني الحالي في 31 ديسمبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني يسعى إلى تمديد العلاقة مع المدرب، في ظل النتائج والإنجازات التي حققها منذ توليه قيادة المنتخب.

وكانت منصة "okdobleamarilla" الأرجنتينية قد كشفت في وقت سابق عن رغبة الاتحاد في توقيع عقد جديد مع سكالوني يمتد حتى نهاية كأس العالم 2030، مع انتظار رد المدرب على العرض المقدم قبل حسم مستقبله بشكل رسمي.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني في بيانه: "بدأ كلاوديو تابيا وليونيل سكالوني محادثات بشأن تجديد العقد واستمرار المدرب في قيادة المنتخب الوطني".

ويملك سكالوني سجلًا حافلًا مع الأرجنتين، بعدما قاد المنتخب للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين، كما وصل إلى نهائي كأس العالم 2026 قبل خسارته أمام إسبانيا.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات التجديد، يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي بوليفيا يوم 30 سبتمبر على ملعب ماريو كيمبيس، ثم يواجه بوركينا فاسو يوم 3 أكتوبر على ملعب ريفر بليت، قبل أن يختتم برنامجه بمواجهة بنين يوم 6 أكتوبر على الملعب ذاته.

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الأرجنتين ليونيل سكالوني سكالوني مدرب الأرجنتين

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