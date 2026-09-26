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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. ليفربول يعيد جوليان وارد إلى منصب المدير الرياضي

جوليان وارد
جوليان وارد
إسراء أشرف

أعلن نادي ليفربول رسميًا عودة جوليان وارد إلى صفوفه، بعد تعيينه مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي، على أن يبدأ مهامه بشكل فوري.

ويملك وارد معرفة واسعة بمنظومة ليفربول، بعدما أمضى أكثر من 14 عامًا داخل النادي، وسبق له تولي منصب المدير الرياضي قبل رحيله في عام 2023.

وبدأ وارد رحلته مع ليفربول عام 2012 ضمن إدارة العمليات الكروية، حيث عمل في ملفات اكتشاف المواهب والتعاقدات وتطوير اللاعبين، مستفيدًا من خبراته السابقة مع مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي.

وتدرج عدد من المناصب المهمة داخل النادي، من بينها مدير استكشاف المواهب الأوروبية ومدير إدارة اللاعبين المعارين، قبل أن ينتقل إلى منصب مساعد المدير الرياضي.

وتولى وارد منصب المدير الرياضي لليفربول في بداية العقد الحالي، قبل أن يقرر مغادرة النادي عام 2023، لينضم بعدها إلى مجموعة فينواي الرياضية "FSG"، حيث شغل منصب المدير الفني للمجموعة.

وتأتي عودة وارد إلى أنفيلد لتعيد أحد أبرز الأسماء التي عملت سابقًا ضمن الهيكل الرياضي للنادي، مستفيدًا من معرفته السابقة بطريقة العمل داخل ليفربول وخبرته في إدارة ملفات التعاقدات والعمليات الكروية.

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