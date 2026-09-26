حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

علق الإعلامي عمرو أديب على البيان الذي أصدره النادي الأهلي دعمًا لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائد منتخب مصر، عقب التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن أسباب استبعاد الحارس محمد الشناوي من قائمة المنتخب خلال معسكر سبتمبر الجاري.

ونشر عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» تعليقًا أشاد خلاله بموقف النادي الأهلي، مؤكدًا تقديره للبيان وما تضمنه من دعم لمحمد الشناوي.

وكتب عمرو أديب: «احترم وأقدر بيان النادي الأهلي. جاب حق الشناوي وعبر عن رأي جمهور الكرة المصرية بالكامل. لاعب مثله قيمة وقامة وأخلاق وقدم لناديه ولبلده الكثير».

وأضاف: «يبدو أن الكابتن حسام نسي نفسه ونشوة مباريات المونديال مازالت تلعب برأسه. ربك كبير والدنيا دوارة. بكره يدوق من نفس الكاس».

وتأتي تصريحات عمرو أديب في ظل حالة من الجدل شهدتها الساحة الرياضية المصرية خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث حسام حسن عن استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار فني ولا علاقة له بوجود خلافات بينه وبين الحارس.



وكان حسام حسن قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مصر وأنجولا، أن استبعاد محمد الشناوي من معسكر المنتخب جاء بقرار فني، مشيرًا إلى أن الحارس مر خلال فترة سابقة بمرحلة لم يكن يشارك فيها بشكل منتظم مع الأهلي، قبل أن يستعيد مشاركته ومستواه من جديد، مؤكدًا في الوقت ذاته تقديره للشناوي باعتباره أحد قادة المنتخب.

وأثارت تصريحات المدير الفني حالة من الجدل، خاصة بعد وصفه الفترة التي ابتعد خلالها الشناوي عن المشاركة المنتظمة مع الأهلي بأنه كان «منتهيًا»، قبل أن يؤكد احترامه للحارس وقيمته داخل صفوف المنتخب.

وعلى خلفية تلك التصريحات، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أكد خلاله رفضه لما وصفه بالتجاوز في حق محمد الشناوي، مشددًا على أن من حق المدير الفني اختيار اللاعبين أو استبعادهم وفقًا لرؤيته الفنية، لكن ذلك لا يمنحه الحق في تجاوز حدود الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية.

وأكد الأهلي في بيانه أن محمد الشناوي يمثل قائد الفريق ومنتخب مصر، مشددًا على رفضه أي مساس بقيمته الفنية أو الأدبية، كما تناول البيان تصريحات حسام حسن بشأن ضم إمام عاشور إلى المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف تجهيزه، معتبرًا أن مثل هذه الأمور تدخل في إطار اختصاصات الجهاز الفني ولا ينبغي طرحها بهذه الصورة.

وفي سياق متصل، حظي محمد الشناوي بدعم عدد من نجوم الكرة المصرية، من بينهم عصام الحضري، الذي وجه رسالة إلى حارس الأهلي عبر حسابه على موقع «إكس»، قائلًا: «قدمت وهتقدم لمصر الكتير.. يا شنو ما يهزك ريح».

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري، الذي يتضمن مواجهتي أنجولا وجنوب السودان ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

