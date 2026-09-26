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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: حسام حسن كان مطالبًا بالحكمة.. لكنه شتت نفسه ودخل أزمة جديدة

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيًا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعادل على أرضك ووسط جمهورك يليق بأحداث ما قبل المباراة. وأداء لا يختلف عن أداء كابتن حسام في المؤتمر الصحفي».

وتطرق فارس إلى أزمة حسام حسن خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «كابتن حسام حسن، اللي كان خارج من أزمة شخصية وأخبار كانت بتترمى عن احتمالية تغييره، وكان ده أكتر توقيت في مسيرة كابتن حسام حسن يستدعي الحكمة».

وأضاف: «لكن كابتن حسام حسن قرر يخرج بتصريح ليلة المباراة، يدخل نفسه بيه، باختياره وإرادته، في أزمة جديدة».

وتابع: «وده مش صدفة، ده نتاج حاجات كتير حصلت في قصة الشناوي آخر أسبوعين».

واستكمل فارس حديثه منتقدًا ما وصفه بمحاولات توفير أجواء إيجابية لحسام حسن: «ويطلع البعض إمبارح إعلاميًا يقولوا: أصل المفروض نوفر أجواء إيجابية لكابتن حسام! لا… هو كابتن حسام اللي صنع الأجواء السلبية بنفسه، وهو اللي شتت نفسه».

وأشار إلى أن الأزمة وصلت إلى خروج اتحاد الكرة ببيان للرد على تصريحات المدير الفني، مضيفًا: «ووصل نفسه إن اتحاد الكرة يطلع ليلة المباراة يرد على تصريحاته».

واختتم محمد فارس تعليقه قائلًا: «نتيجة النهاردة تعادل فيها المنتخب بدون أهداف… لكن الحقيقة، كابتن حسام خسر 1/0، لأنه سجل هدف في نفسه. وبيان أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط عن تصريحاته وفي التوقيت ده هو هدف تاني في شباك كابتن حسام حسن اللي خسر خسارة صعب تتعوض».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات، في المباراة التي تقام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات «بي إن سبورتس» على الهواء مباشرة.

ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- مالاوي: 3 نقاط
2- مصر: نقطة واحدة
3- أنجولا: نقطة واحدة
4- جنوب السودان: دون نقاط.

الإعلامي محمد فارس برنامج «في ضهر الأهلي» تعادل منتخب مصر مع أنجولا كأس أمم إفريقيا 2027 فيسبوك حسام حسن

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