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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يحرص المسلمون في القاهرة وكافة محافظات مصر على متابعة مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 بدقة لضمان أداء الفروض في مواقيتها المحددة، ومع إعلان الهيئة العامة للمساحة عن المواعيد الرسمية لصلوات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، يزداد البحث عن الفروق الزمنية بين المدن، حيث تختلف التوقيتات بفارق دقائق معدودة حسب الموقع الجغرافي، مما يتطلب الالتزام بالإمساكية المعتمدة لتجنب أي تفاوت في التوقيتات اليومية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:19 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:46 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:12 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:47 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:23 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:52 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:46 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:11 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 6:46 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 12:48 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 4:14 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 6:49 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 8:05 مساءً.


مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:16 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:41 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:06 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:41 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:16 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:40 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:05 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:41 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة حلايب

صلاة الفجر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 12:25 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 3:49 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 6:26 مساءً.

صلاة العشاء اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 7:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:08 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:34 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:35 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:50 مساءً.

مواقيت الصلاة أداء الفروض في مواقيتها المحددة الهيئة العامة للمساحة صلاة الفجر صلاة المغرب صلاة العصر صلاة العشاء صلاة الظهر

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